Online Assessment in Higher Education in the Time of COVID-19 La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. García-Peñalvo, Corell, Abella-García y Grande

Hoy traemos a este espacio este artículo publicado en Education in the Knowledge Society 21 (2020) article 12 de Francisco José García-Peñalvo , Alfredo Corell , Víctor Abella-García , Mario Grande titulado: "Online Assessment in Higher Education in the Time of COVID-19 La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19"

ABSTRACT





The global pandemic of COVID-19 has led to the suspension of teaching activities in many countries. In the university environment, the urgent transformation of the face-to-face classes to an online format has been carried out in a way that can be described as generally acceptable, being aware that the measures taken have been due to the urgency and not to a priori planning to teach a subject entirely with an online methodology. However, having to face an online evaluation is something that the face-to-face universities, and most of the distances or online universities, had never faced from an institutional perspective. The teaching staff and students, therefore, have to give a response that integrates methodological and technological decisions, while ensuring equity, legal certainty and transparency for all actors, internal and external. The Group of Online Teaching Managers of the Public Universities of Castilla y León has prepared a guide with recommendations to help teachers and universities in this process. The essence of this guide is presented in this article to make these recommendations available to a higher number of teachers who share this problem at this time worldwide.





RESUMEN





La pandemia mundial de la COVID-19 ha llevado a la suspensión de la actividad docente en muchos países. En el ámbito universitario la transformación urgente de las clases presenciales a un formato online se ha llevado a cabo de una forma que se puede calificar como aceptable en términos generales, si bien las medidas tomadas se han ajustado a la urgencia y no a una planificación pensada a priori para impartir una asignatura con una metodología completamente online. Afrontar una evaluación online masiva es algo a lo que las universidades de corte presencial no se habían enfrentado nunca desde una perspectiva institucional. El profesorado y el estudiantado, por tanto, tienen que colaborar para dar una respuesta que integre decisiones metodológicas y tecnológicas, a la vez que garantice la equidad, la seguridad jurídica y la transparencia para todos los actores, internos y externos. El Grupo de Responsables de Docencia Online de las Universidades Públicas de Castilla y León ha elaborado una guía de recomendaciones para ayudar al profesorado y a las universidades en este proceso. La esencia de esta guía se presenta en este artículo para hacer llegar estas recomendaciones al gran número de docentes que comparten este problema en este momento excepcional en todo el planeta.













Fuente: [ slideshare vía education in the knowledge society]