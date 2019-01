Hoy traemos a este espacio este artículo de la Revista Comunicar titulado: "From sMOOC to tMOOC, learning towards professional transference: ECO European Project De sMOOC a tMOOC, el aprendizaje hacia la transferencia profesional: El proyecto europeo ECO" deDr. Sara Osuna-Acedo is Professor in the Didactics and School Organization Department at the National Distance Education University in Madrid (Spain) (sosuna@edu.uned.es) (http://orcid.org/0000-0002-5454-6215)Dr. Carmen Marta-Lazo is Senior Lecturer in the General and Hispanic Linguistics Department (Area of Journalism) at the University of Zaragoza (Spain) (cmarta@unizar.es) (http://orcid.org/0000-0002-0004-1094)Dr. Divina Frau-Meigs is Full Professor in the English-speaking Wold Department at the Sorbonne Nouvelle University in Paris (France) (Divina.Frau-Meigs@univ-paris3.fr) (http://orcid.org/0000-0002-0369-4226)ABSTRACTThe evolution of MOOCs in the last decade has been constant and dynamic. The first cMOOC and xMOOC models eventually evolved into different postMOOC modalities, such as sMOOC, which conjugates interaction among students with a participation model based on social networks. This work is focused on carrying out a systematic review of the state-of-the-art scientific literature referred to the concept of MOOC and its diverse types. Moreover, in this article, a new generation associated to sMOOC is unveiled: the tMOOC (Transfer Massive Open Online Courses). The methodology of study is based on the content analysis of those categories resulting after compiling 707 entries from Web of Science, plus an in-depth study of the 70 articles which were quoted at least 10 times. In addition, a case study has been carried out from European ECO Project’s “sMOOC step by step”, as an example of innovative pedagogical model based on collaborative learning to train future e-teachers. The results of the analysis show the very recent –and still scarce– research on the different types of MOOCs, as well as the finding of a new modality based on pedagogical transformation, learning transference and intercreative talent. As a conclusion, the analysis of all key factors in the configuration of tMOOC suggests a new taxonomy based on the 10 T’s.RESUMENLa evolución de los MOOC en la última década ha sido constante y dinámica. Como antecedentes, los primeros modelos de cMOOC y xMOOC se transforman en otras modalidades postMOOC, como los sMOOC, que conjugan la interacción entre los estudiantes con el modelo de participación implantado en las redes sociales. Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión sistemática del estado de la literatura científica sobre el concepto MOOC y sus distintas tipologías. En este artículo, se descubre una nueva generación asociada a los sMOOC, los tMOOC (Transfer Massive Open Online Courses). La metodología de estudio se basa en el análisis de contenido de las categorías resultantes en los 707 registros recogidos de Web of Science, profundizando en los 70 artículos que obtuvieron al menos diez citas. Además, se ha realizado el estudio de caso del sMOOC «Paso a paso» del Proyecto Europeo ECO, como modelo pedagógico innovador, centrado en el aprendizaje colaborativo para la formación de futuros e-teachers. Los resultados del análisis muestran la reciente y escasa investigación sobre los diferentes tipos de MOOC, así como el hallazgo de una nueva modalidad basada en la transformación pedagógica, la transferencia del aprendizaje y el talento intercreativo. Como conclusión, el análisis de todas las claves de la configuración del tMOOC lleva a proponer una nueva taxonomía basada en las 10 T’s.KEYWORDS | PALABRAS CLAVEsMOOC, tMOOC, learning transfer, pedagogical transformation, interaction, transmediality, intercreative talent, collaborative work. sMOOC, tMOOC, transferencia de aprendizaje, transformación pedagógica, interacción, transmedialidad, talento intercreativo, trabajo colaborativo. (leer más...) Fuente: [slideshare vía Comunicar]