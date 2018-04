“Web social y sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje en Educación Superior”. nº 57 RED. Revista de Educación a Distancia Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento

Publicación en línea. Murcia (España). Año XVII. Número 57 . 31 de Marzo de 201 8. Universidad de Murcia. Centro de Formación y Desarrollo Profesional .





Número especial “ Web social y sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje en Educación Superior ”

SUMARIO





Presentación

Pierre Lévy

Université d'Otawa. Otawa. Canadá.

Miguel Zapata-Ros

Universidad de Murcia, Murcia.

Resumen

Este monográfico se plantea como una respuesta ante un hecho indiscutible: El uso de la web social como un medio de comunicación y un marco de relación y de convivencia entre estudiantes y profesores. En él queremos hacer énfasis en la necesidad de un marco de modelo pedagógico y de diseño instruccional que la integre.

También daremos cabida a trabajos que tengan como objetivos crear una taxonomía de educación universitaria inteligente e identificar sus principales características y componentes.

Abstract

This monograph is presented as a response to an indisputable fact: The use of the social web as a means of communication and a framework of relationship and coexistence between students and teachers. We want to point out the need for a framework of pedagogical model and instructional design for the use of the social web.

We will also give space to works that aim to create a taxonomy of intelligent university education and identify its main characteristics and components.





1.

Cómo utilizo la web social en mis clases de la universidad

Pierre Lévy

Profesor de la Universidad de Ottawa. Otawa. Canadá.





Resumen

Personal History as Educational Research), varios años de experiencia docente en la universidad utilizando las redes sociales (Facebook, Twitter, blogs). Se les pide a los estudiantes que tomen sus notas en tiempo real, en Twitter, para crear un cuaderno colectivo marcado con el hashtag del curso. También están entrenados para practicar la curaduría: elegir, categorizar y comentar documentos relevantes en línea. Luego deben volver a leer esta memoria colectiva, extraer los mejores momentos y reflexionar sobre su aprendizaje.





Abstract

This paper reports several years of teaching experience at the university using social media (Facebook, Twitter, blogs). Students are asked to take their notes in real time on Twitter in order to create a collective notebook signaled by the hashtag of the course. They are also trained to curation: choosing, categorizing and commenting online relevant documents.They must then review their collective memory, extract the best moments and reflect on their learning.





2.

Comment j’utilise les médias sociaux dans mes cours à l’université

Pierre Lévy

Université d’Ottawa. Otawa. Canada.

Résumé

L'article témoigne de plusieurs années d'expérience d'enseignement à l'université en utilisant les médias sociaux (Facebook, Twitter, blogs). Les étudiants sont appelés à prendre leurs notes en temps réel sur Twitter afin de constituer un cahier de notes collectif repéré par le hashtag du cours. Ils sont également entraînés à pratiquer la curation: choisir, catégoriser et commenter en ligne des documents pertinents. Ils doivent ensuite relire cette mémoire collective, en extraire les meilleurs moments et réfleéchir à leur apprentissage.





Abstract

This paper reports several years of teaching experience at the university using social media (Facebook, Twitter, blogs). Students are asked to take their notes in real time on Twitter in order to create a collective notebook signaled by the hashtag of the course. They are also trained to curation: choosing, categorizing and commenting online relevant documents.They must then review their collective memory, extract the best moments and reflect on their learning.

El impacto económico y las posturas de los actores principales en un ámbito universitario digitalizado

Wolfram Laaser

FernUniversität. Hagen. Alemania.





Resumen

Actualmente predomina una sustancial inseguridad sobre el futuro del eLearning, y en particular sobre el impacto de la digitalización en el sector educativo. Muchos que al inicio se mostraron entusiastas ahora son más escépticos sobre el futuro desarrollo de la enseñanza mediada por tecnología, mientras que algunos mantuvieron su actitud positiva y siguen buscando formas de promover e implementar su uso en las universidades. Menos discutidas son las implicaciones económicas que la digitalización puede tener sobre las partes interesadas de las universidades y su toma de decisiones; mientras que, en el campo de la educación a distancia en línea, un enfoque descriptivo de los costos y beneficios ha predominado hasta ahora.

Partiendo de la crítica sobre el criterio metodológico empleado en algunos estudios, se discutirá el posible impacto de la digitalización en una futura universidad digital desde tres ángulos diferentes: una perspectiva histórica, una perspectiva económica, y las actitudes de los actores y sus características. En el pasado el análisis descriptivo de costos y beneficios de los cursos en línea era la forma predominante para analizar la eficiencia comparativa de diferentes sistemas de educación. Al contrario, queremos focalizar algunos puntos claves para incentivar un debate sobre la economía de recursos digitales y sus efectos sobre los respectivos actores principales (stakeholders). Además, trataremos perspectivas a largo plazo respecto a los efectos de la digitalización de contenidos educativos en un mundo global.

Concluyendo que la digitalización siguió un desarrollo continuo impulsado particularmente por las universidades de educación a distancia; y que fenómenos como los MOOC no son tan "disruptivos" como algunos pretenden. En su lugar, las políticas nacionales, la sostenibilidad económica y el impacto de la digitalización en las diferentes partes interesadas, determinarán la forma futura de la "Universidad Digital", en caso de que tal universidad existiera.

Abstract

At present a substantial insecurity prevails about the future of eLearning and particularly about the future impact of digitalization on the educational sector. Those, who have been enthusiastic at the beginning are now more esceptical about the future development of teaching with digital media, others maintain their positive attitude and look for ways to promote and implement their use in the university. Less discussed are the economic implications that digitization may have on the universities stakeholders and their decision making. In the field of online and distance education a descriptive approach of the costs and benefits has been so far predominant. We will raise instead some points to initiate a discussion about the economics of digital educational ressources and the possibile reaction and impact of teachers, students and institutions. We will also point out also some long-term perspectives that digitalization of education might have on a global level.

Concluding that digitization followed a continuous development pulsed especially by universities of distance education and that phenomena such as MOOCs are not as "disruptive" as some claim. Instead, national policies, economic sustainability and the impact of digitization on different stakeholders will determine the future form of the "Digital University" in case such a university exists.









4.

Economic Implications and Stakeholder Reactions in a Digital University Environment

Wolfram Laaser

FernUniversität. Hagen. Germany.





Abstract

Substantial insecurity about the future of eLearning and particularly about the future impact of digitalization on the educational sector prevails at present. Those, who were enthusiastic at the beginning are now more sceptical about the future development of teaching with digital media, others maintain their positive attitude and are looking for ways to promote and implement their use in universities. Numerous institutions have published or are publishing forecasts and time frames about the relevance of the upcoming innovations. Less discussed are the economic implications that digitization may have on the universities‘ stakeholders and their decision making. In the field of online and distance education a descriptive approach of the costs and benefits has been so far predominant. Instead we will raise some points to initiate a discussion about the economics of digital educational resources and the possible reactions of and impact on teachers, students and institutions. We will also point out some of the long-term effects that digitalization of education might have on a global level.

Concluding that digitization followed a continuous development pulsed especially by universities of distance education and that phenomena such as MOOCs are not as "disruptive" as some claim. Instead, national policies, economic sustainability and the impact of digitization on different stakeholders will determine the future form of the "Digital University" in case such a university exists.

Keywords: Economics of online courses, digital content, Distance education, Digitalization, eLearning, Online courses, MOOCs, Digital University, Globalization.

Resumen

Actualmente predomina una sustancial inseguridad sobre el futuro del eLearning, y en particular sobre el impacto de la digitalización en el sector educativo. Muchos que al inicio se mostraron entusiastas ahora son más escépticos sobre el futuro desarrollo de la enseñanza mediada por tecnología, mientras que algunos mantuvieron su actitud positiva y siguen buscando formas de promover e implementar su uso en las universidades. Menos discutidas son las implicaciones económicas que la digitalización puede tener sobre las partes interesadas de las universidades y su toma de decisiones; mientras que, en el campo de la educación a distancia en línea, un enfoque descriptivo de los costos y beneficios ha predominado hasta ahora.

Partiendo de la crítica sobre el criterio metodológico empleado en algunos estudios, se discutirá el posible impacto de la digitalización en una futura universidad digital desde tres ángulos diferentes: una perspectiva histórica, una perspectiva económica, y las actitudes de los actores y sus características. En el pasado el análisis descriptivo de costos y beneficios de los cursos en línea era la forma predominante para analizar la eficiencia comparativa de diferentes sistemas de educación. Al contrario, queremos focalizar algunos puntos claves para incentivar un debate sobre la economía de recursos digitales y sus efectos sobre los respectivos actores principales (stakeholders). Además, trataremos perspectivas a largo plazo respecto a los efectos de la digitalización de contenidos educativos en un mundo global.





5.

Grupos de Creación y Gestión del Conocimiento en Red en un Programa de Perfeccionamiento en Docencia Universitaria

Anna Díaz-Vicario y Joaquín Gairín Sallán

Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España





Resumen

Los grupos de creación y gestión del conocimiento son un importante recurso para el desarrollo profesional, dando respuesta a las necesidades de actualización y mejora constante de la realidad profesional. En el marco de un Programa de Perfeccionamiento en Docencia Universitaria dirigido a profesorado de la Universidad de Tarapacá (Chile), se han desarrollado seis grupos de Creación y Gestión del Conocimiento (CGC) en Red con la participación de cerca de 250 profesores. Los grupos, como actividad transversal al programa formativo, facilitan el intercambio de conocimiento, la reflexión sobre la práctica y la búsqueda colectiva de soluciones a problemas compartidos sobre docencia y gestión universitaria. El desarrollo de la experiencia constata una manera de vincular grupos de CGC utilizando la web social en acciones de formación permanente; también, que su utilización no sólo contribuye al desarrollo profesional y personal del profesorado, sino que también favorece el desarrollo institucional. Difundir los productos generados en el seno de los grupos de CGC entre los responsables institucionales puede servir a su diseminación y consolidación, así como de punto de partida para el establecimiento de líneas estratégicas en la universidad.

Abstract

Knowledge Creation and Management Groups are an important resource for professional development, addressing the needs for continuing professional development and regularly improvement of the professional context. In the context of a University Teaching Training Program, addressed to academic and teaching staff of the Universidad of Tarapacá (Chile), has been developed six online Knowledge Creation and Management Groups. Nearly 250 academic and teaching staff participated in the experience. The groups, as a cross-curricular activity, allow knowledge sharing, reflection on practices, and the search for solutions about shared problems related to teaching practices and higher education management. The experience shows that is possible bind online Knowledge Creation and Management Groups and continuous training activities together, and that their use not only contributes to the professional and personal development of academic and teaching staff but also assist the institutional development. Share the products created inside the Knowledge Creation and Management Groups with the academic authorities can assure the consolidation of the practices and support the establishment of strategic guidelines.





6.

Percepción de los estudiantes al ‘invertir la clase’ mediante el uso de redes sociales y sistemas de respuesta inmediata

Ana Cristina Blasco-Serrano , Juan Lorenzo Lacruz y Javier Sarsa

Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España





Resumen

Las redes sociales y plataformas colaborativas digitales han pasado a ser laboratorios informales de formación. De acuerdo con esta afirmación, los objetivos de la presente investigación son, por un lado, analizar las percepciones y vivencias de un conjunto de estudiantes sobre la metodología de ‘clase invertida’, en combinación con la utilización de redes sociales, el aprendizaje basado en el juego y los sistemas de respuesta en clase como herramientas didácticas, y, por otro lado, conocer cómo éstas influyen en el aprendizaje. El estudio ha involucrado 257 estudiantes y se ha llevado a cabo mediante una metodología cualitativa, utilizando como instrumentos de recogida de información las entrevistas, el diario de investigación y la aplicación Mentimeter. Los resultados muestran que esta metodología favorece la motivación, la autonomía y el compromiso con el aprendizaje. Igualmente, destaca el desarrollo en los estudiantes de la participación y el compromiso ante la comunidad profesional y la ciudadanía. Asimismo, respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, los resultados muestran un incremento de la autonomía, de los conocimientos previos necesarios para resolver las tareas y de una evaluación formativa. Finalmente, estos estudios favorecen la reflexión sobre la propia práctica docente.

Abstract

Social networks and digital collaborative tools have become informal education laboratories. In accordance with this statement, the objective of this research has focused on investigating the perceptions and experiences of a group of students about the flipped classroom methodology, in combination with the use of social networks, game based learning and classroom response systems as learning tools, and on understanding how they impact on learning. The study has involved 257 students and has been carried out following a qualitative methodology, using interviews, a research diary and the application called Mentimeter as data gathering tools. The results indicate that this methodology facilitates motivation, autonomy and commitment with learning. Furthermore, it serves to develop participation and commitment to the professional community and the citizenship. Also, regarding the learning-teaching processes, the results show an increase of autonomy, of the prior knowledge necessary to solve assignments and of formative assessment. Finally, these studies foster the reflection of one's own teaching practice.





7.

Gestión del aprendizaje y web social en la Educación Superior en línea.

Miguel Zapata-Ros

Universidad de Murcia. Murcia, España.

Resumen.-

Este trabajo se puede entender como una respuesta al uso generalizado de la web social como un medio de comunicación y un marco de relación y de convivencia entre estudiantes y profesores. Como consecuencia hace énfasis en la necesidad de un marco de modelo pedagógico y de diseño instruccional que integre la web social. Plantea igualmente la necesidad de un análisis de las condiciones necesarias para la validación de ese modelo. Por último propone, a través de un análisis basado en experiencias, una serie de respuestas ante la insuficiencia de políticas instituciones que contemplen modalidades de integración y sus repercusiones.

Ofrece los resultados procesados y las conclusiones obtenidas de una investigación sobre las preferencias de los adoptadores tempranos de web social incluida en la gestión del aprendizaje por prácticas de diseño instruccional.

Con ello se ofrece a la comunidad docente universitaria propuestas, recomendaciones, modelos y el estado en cuanto a disposición docente y de desarrollo en la práctica de los profesores innovadores.

Abstract

This work can be understood as a response to the widespread use of the social web as a means of communication and a framework of respect and coexistence between students and teachers. As a result, this text emphasizes the need for a framework of a pedagogical model and an instructional design that integrate the social web. This paper also raises the need for an analysis of the necessary conditions for the validation of that model. Finally through a system based on experience, a series of responses to the failure of political institutions that consider modalities of integration is suggested, as well as their impact.

The paper provides the processed results and the conclusions drawn from research on the preferences of the early adopters of social web included in the learning management through instructional design practices.

The final purpose is to offer the university teaching community proposals, recommendations, models and the state-of-the-art in terms of teaching and development in the practice of innovative teachers.





8.

A social web based pedagogical strategy for teaching journalism in higher education

Carla Patrão and António Dias de Figueiredo

CISUC, Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal





Resumen

Este artículo presenta una estrategia pedagógica para la enseñanza de periodistas en la educación superior. Su principal característica es que ocurre principalmente en la web social, con los estudiantes compartiendo sus producciones periodísticas en un blog colectivo y discutiendo su trabajo en una página de Facebook. La estrategia también apunta a desarrollar el sentido de autonomía y participación democrática de los estudiantes y su conciencia de los valores y prácticas de la profesión. La estrategia es la culminación de un proyecto de investigación-acción de tres ciclos, desarrollado durante un período de cinco años, sobre cómo educar a los periodistas a través de experiencias de aprendizaje innovadoras basadas en las nuevas tecnologías. Creemos que tanto la estrategia como la investigación que condujo a ella pueden inspirar a educadores e investigadores preocupados por los desafíos de la educación en la web social.

Abstract

This article presents a pedagogical strategy for the education of journalists in higher education. Its main characteristic is that it occurs mainly on the social web, with the students sharing their journalistic productions in a collective blog and discussing their work on a Facebook page. The strategy also aims at developing the sense of autonomy and democratic participation of the students and their awareness of the values and practices of the profession. The strategy is the culmination of a three-cycle action-research project, developed over a period of five years, on how to educate journalists through innovative learning experiences based on new technologies. We believe that both the strategy and the research that led to it may be inspiring to educators and researchers concerned with the challenges of education on the social web.





9.

Humanidades digitales para el aprendizaje y difusión del patrimonio naval

Lorena Martínez-Solís y Celia Chaín-Navarro

Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. Universidad de Murcia. Murcia, España.





Resumen

Las prácticas innovadoras en la red en la enseñanza universitaria se consideran de gran interés, pero hay ámbitos académicos en los que es mucho más difícil ponerlas en marcha. Por ello nuestro objetivo fue llevarlas a la práctica docente, usando sistemas ubicuos, en un posgrado de Humanidades. Partimos de la base de que podría ser una forma nueva de aprender no sólo contenidos, sino también herramientas digitales, y de que estas competencias servirían para que los estudiantes adquirieran un importante grado de autonomía en la gestión de recursos virtuales, que además serían de gran utilidad en el mercado laboral. Para ello se eligieron las plataformas de mayor uso y adaptabilidad, como Wordpress para los blogs y Facebook y Twitter para las redes sociales. Los resultados de las encuestas confirman el elevado nivel de satisfacción por parte del alumnado y la percepción de que con este sistema han aprendido de forma diferente.

Abstract

Innovating practices on the network at university education are considered with great interest, but there are academic areas where it is more difficult to implement them. Therefore our goal was to bring them to teaching practice, using ubiquitous systems, in a Postgraduate Humanities. We assume that it could be a new way of learning not only contents, but also digital tools, and these competences would help students to acquire and important autonomy degree on the management of virtual resources, which would also be of great usefulness on the working market. To achieve it, we chose the platforms with greater use and adaptability, such as Wordpress for blogs and Facebook and Twitter for social networks. The results of the surveys confirm the high level of satisfaction on the part of the students and the perception that with this system they have learned in a different way.





10.

La universidad inteligente

Miguel Zapata-Ros

Universidad de Murcia. Murcia, España.





Resumen

Como sucede en otros ámbitos, también en la Educación Superior se detecta que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) puede ser, y en algunos casos está siendo, un potente medio de inclusión a través del apoyo adaptativo en la ayuda pedagógica y en la entrega de recursos. Y hacerlo de forma sensible, relevante y pertinente con la situación personal y grupal de aprendizaje de los estudiantes, como respuesta a su demanda de conocimientos y para el desarrollo de sus habilidades.

Hay pues una necesidad de un marco de modelo pedagógico y de diseño instruccional que integre a los alumnos y oriente esa ayuda a unos resultados de aprendizaje comunes y deseables. Planteamos igualmente la necesidad de un análisis de las condiciones necesarias para su validación. Por último, proponemos, a través de análisis basados en experiencias, respuestas concretas ante la insuficiencia de políticas instituciones que contemplen modalidades de integración y sus repercusiones.

Abstract

As it happens in other fields, also in Higher Education it is detected that the use of Artificial Intelligence (AI) can be, and in some cases is being, a powerful medium of inclusion through adaptive support in pedagogical help and in the delivery of resources. And to do it in a sensitive, relevant and pertinent way with the personal and group situation of students' learning, in response to their demand for knowledge and for the development of their skills.

There is a need for a framework of pedagogical model and instructional design that integrates students and guides this help to common and desirable learning outcomes. We also raise the need for an analysis of the conditions necessary for its validation. Finally, we propose, through analysis based on experiences, concrete answers to the insufficiency of institutional policies that contemplate modalities of integration and their repercussions.

