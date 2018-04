Virtual TEacher. La historia de VT-BOT, el Robot profesor de Togo, por su creador.

#capdigital pic.twitter.com/gvVrEj7czi “On parle mieux d’innovation ancré dans un territoire “ 1000 visiteurs pour la 1ere édition de Futur.e.s in Africa à Casablanca 👏🏼👏🏼 #futuresafrica March 23, 2018







Sam Kodo es lo que comúnmente se llama un pequeño prodigio de la robótica. Aún vingtenaire, este joven ha ganado los Futur.es en África del ataque al corazón mediante la presentación de su maestra adorable robot, un VT-Bot, para reemplazar a los maestros cuando están ausentes, los enfermos, los viajes, etcétera Lo conocimos Buenos dias ! ¿Puedes presentarte en unas pocas frases y explicar de dónde viene la idea de construir este robot?

Sam Kodo: Mi nombre es Sam Kodo, soy de Togo y fundé Infinite Loop, que produce videojuegos en 3D y robots con inteligencia artificial. Por el momento, estoy desarrollando un robot que presento aquí en Casablanca. Se llama VT-Bot, por "robot docente virtual". Es un robot que puede permitirle a un maestro ausente seguir dando su curso cuando está a decenas de kilómetros de sus alumnos. Es un robot humanoide con una cabeza, dos brazos, y es capaz de expresar las emociones humanas a la imagen de alegría o tristeza, permitiendo que los niños o estudiantes se "unan" Para él También está equipado con una cámara, que permite al profesor ver a los alumnos. ¿Y cómo lo concebiste? ¿De qué materiales, qué tecnologías?

VT-Bot ha sido diseñado a partir de piezas usadas. En casa en Togo, existe un problema real de accesibilidad a los materiales necesarios para crear robots. ¡Los inventores están obligados a recurrir a los medios del tablero! Tuve que usar motores de juguetes, automóviles, etc. Todavía logré programarlo y dotarlo de inteligencia artificial. Pronto, tendremos la oportunidad de perfeccionarlo imprimiendo algunas partes con impresoras 3D para que esté mejor diseñado, sea más fácil de comercializar. ¿Y desea comercializar VT-Bot, o es principalmente un proyecto piloto?

Hoy, nos hemos especializado un poco en robots, mientras que antes creábamos computadoras alimentadas con energía solar. Pero este último sector requiere una gran inversión para llegar a la etapa de comercialización. De repente, hemos reorientado nuestra actividad en robótica porque, contrariamente a lo que uno podría creer, existe una demanda real en Togo y más ampliamente en África para los profesores robots, especialmente en las universidades. El problema de la ausencia de docentes en clase y, más en general, la falta de docentes es un tema recurrente en Togo.

Absolutamente. Actualmente estamos en una crisis en la que muchos maestros van a una misión sin poder enseñar; lo sabía cuando estudiaba en la universidad, y me causó una gran impresión. Desde entonces, ¡siempre lo tengo en una esquina de la cabeza!

Hoy traemos a este espacio a VT-Bot , un robot profesor creado en Togo por Sam Kodo. que nos presentan así:"Cuando era pequeño, le pregunté a mi padre cómo funcionaba una bombilla y me dijo: 'pero, ¿qué niño de nueve años está haciendo ese tipo de preguntas?'". Sam Kodo era este tipo de niño pequeño. Nacido en Togo, este humilde y tímido joven es el fundador de Infinite Loop, una start-up especializada en robótica. Invitado a Casablanca (Marruecos) para la primera edición del festival Futur.e.s en África, Sam nos presentó a VT-Bot, su robot-maestro hecho de latas y plástico.