Outsourcing E-learning Development Process? A Few Things to Consider #Infographic

HOy traemos a este espacio esta infografía de Commlab India titulada: " Outsourcing E-learning Development Process? A Few Things to Consider " que nos presentan así:"Desarrollar su curso de e-learning en la empresa puede parecer una buena idea. Sin embargo, el desarrollo del curso puede ser un proceso complicado, que implica varios tecnicismos intrincados. Requiere mucha dedicación y puede desviar la atención de su negocio principal.Externalizar el desarrollo de cursos de e-learning es el camino a seguir. Cuando subcontratas, obtienes de las inmensas habilidades y experiencia del socio de desarrollo de e-learning. Consulte esta infografía para saber por qué necesita externalizar su proceso de desarrollo de e-learning y más." (leer más...) Fuente: [ commlab india]