NeurosecretoBCN I Congreso Internacional de Neuroeducación. Dialogando y compartiendo miradas ​para mejorar la educación @CongresoNeuroEd Barcelona, 25 y 26 de mayo de 2018

Víctor M. RiveraGraduado de Musicoterapia de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Víctor Rivera ha desarrollado por casi viente años, un programa musical educativo llamado Atención Atención, proyecto que ha impactado a miles de niños en el Caribe y población hispana en Estados Unidos. Ha impartido talleres a maestros y profesionales de la salud en Argentina, Estados Unidos, Republica Dominicana, Puerto Rico y España.Sus años de experiencia como musicoterapeuta trabajando con niños de educación especial, HIV e hipoacusia lo preparó para la tarea de usar la música como recurso pedagógico y terapéutico para prevenir problemas sociales que impactan de manera adversa a los niños y ayudan en el desarrollo infantil.El programa de televisión Atención Atención es ganador de 21 premios Emmy Suncoast Chapter, premio a la excelencia en la televisión en los Estados Unidos. Entre ellos “Mejor Programa Infantil” y “Mejor Programa Educativo”. Atención Atención también estuvo nominado a los premios Grammy Latino en el 2013 por “Mejor Álbum Infantil”. En el 2012 fue reconocido por las Naciones Unidas como un programa de “Lifelong Learning”, incluido en el compendio “The Music as A Global Resource: Solution for Social & Economic Issues" revalidado en el 2016.Anna ForésDoctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Me dedico a todo lo que tenga que ver con la humanización, en seguir creyendo en el género humano, o en hacer más humana nuestra vida, y mejorar la educación. Por eso resiliencia, neuroeducación, etc. son claves. Co-directora del posgrado de Neuroeducación de la UB y autora de diferentes libros y artículos sobre la temática. Apasionada por la educación, curiosa y entusiasta por saber cómo aprendemos.Dr. Fabián RománPhD. Médico Especialista en Psiquiatra. Coordinador Académico del Doctorado en Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada, Universidad Maimónides. Coordinador del Area de Docencia, Investigación, y Desarrollo de Contenidos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nacion, Argentina. Director de Programa ABN, Aprendizaje Basado en Neurociencia, Argentina. Director del Postítulo de Especialización en Neuroeducación de la Universidad de Concepción del Uruguay. Docente del Postgrado en Neuroeducación, Universidad de Barcelona. Director Científico de la Fundación Hippocampus. Profesor Titular de Neuropsiquiatria y Profesor Titular de Neurociencia Aplicada a la Educación de la Universidad Maimonides (Argentina) y de la Universidad de la Costa (Colombia). Director Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Ex Director de la Carrera de Medicina Universidad Maimónides. Investigador Asociado CONCIENCIAS. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Grupo Giinco.Mauricio ConejoEstudió una maestría (MA) en Diseño de la Universidad de Northumbria en Inglaterra. Su interés por la neurociencia lo llevó a completar una maestría en ciencia (MSc) en Neurociencia de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Trabajó en el laboratorio del Dr. Thomas Schikorski de la Universidad Central del Caribe (UCC) y completó el doctorado (Ph.D.) en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Es profesor en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.Rosalba GautreauxPsicóloga Escolar, Especialista en Educación y Neuropsicopedagogia del Desarrollo con Ph.D. Psicología con Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimonides. Buenos Aires, Argentina. Directora del Departamento de Orientación y Seguimiento Psicológico y de la carrera de Psicología de la Universidad Central del Este (UCE). Co Fundadora NeuropsicologíaRD.comRosa CasafontLicenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster Universitario en Neurociencias por la Universidad de Barcelona (UB) y Máster en Salud Laboral por la UB. Formadora en ámbitos sanitario y educativo. Parte del equipo formativo del Máster Universitario oficial en Neurorrehabilitación de la Universidad Autónoma de Barcelona (Instituto Guttmann); del Postgrado de Neuroeducación de la UB; del Postgrado de Mentoría y coaching educativo de la UB y del Postgrado de educación emocional de la Universidad de Santiago de Compostela, entre otros. Autora de los libros: Viaje a tu cerebro. El arte de transformar tu mente y de Viaje a tu cerebro emocional. Una inmersión al mundo de las emociones (Ediciones B). Coautora de Gimnasia emocional y Coaching bajo la coordinación de Rafael Bisquerra (Ediciones Horsori) y coautora de Educarnos para educar (Paidós Educación). Como profesional de la salud y comprometida con la educación ejerce su vocación, la medicina, y su pasión, las Neurociencias. Su ejercicio profesional pasa por llevar a los diferentes ámbitos de actividad la Neurociencia aplicada.José Ramón GamoEspecialista en Audición y Lenguaje. Máster Especialista en Neuropsicología Infantil y Especialista en Neurodidáctica. Director Pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa (CADE). Director Técnico de la Fundación Educación Activa. Director Psicopedagógico del Proyecto Lumen - atención educativa y psicológica de un grupo de niños y adolescentes en Centros de Acogida. Formador de profesionales de la educación en Centros Escolares. Conferenciante habitual en congresos del TDAH a nivel nacional.Esther HierroCapitanea con Imma Marín la nave de Marinva. En otra vida fue publicista. Esto, su posterior formación como educadora social y más de 14 años de experiencia en diversos proyectos en Marinva, le otorgan algunos poderes, entre ellos el diseño conceptual de dinámicas y mecánicas de juego, el juego aplicado a la formación y la educación y el maravilloso mundo de la gamificación.Imma MarínFundadora de la nave Marinva. Con amplia experiencia en juegos, juguetes, infancia y ocio educativo. Especializada en educación y comunicación a través del juego, procesos de gamificación y metodologías lúdicas para el aprendizaje. Conferenciante tenaz, navega por amplios mares dando a conocer los poderes del juego y despertando las ganas de jugar de las personas, sín importar edad ni profesión. Es presidenta de IPA en España (asociación por el derecho a jugar de niños y niñas). Miembro de la Junta directiva de la asociación empresarial Kid's Cluster y asesora del Consejo Asesor del Hospital de San Juan de Dios. Autora de ¿Jugamos? Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación.Dalul OrdehiDirectora de Desarrollo Curricular, Docente, profesor adjunta en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Miembro departamento de Neurociencias y neuropsicología del Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT). Directora de neuropsicología infantil, evaluación y diagnóstico en NEUROTRAINING. Formadora y co-diseñadora del Programa en Neuropedagogía para maestros del Sector público. Evaluadora para acreditación de carreras de educación para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT.Licenciada en Psicología, Postgraduada en Educación Inicial. Doctorada en Psicología Mención Neurociencia Cognitiva Aplicada por la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina.Victoria PoenitzPsicóloga. Especialista en Diagnóstico de Trastornos Psicopatológicos por la Universidad Dr. René Favaloro. Diplomada Internacional en Neuropsicología del Niño y el Adolescente por la Fundación de Neuropsicología Clínica. Doctora en Psicología con orientación en Neurociencias Cognitivas Aplicadas por la Universidad Maimónides. Directora del Instituto de Neurociencias Aplicadas del Río Uruguay. Presidenta de la Fundación INARU. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencias Cognitivas Aplicadas. Directora de la Carrera de Especialización Docente en Neurociencia Aplicada a la Educación, en la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Docente del postgrado en Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Miembro asesor del comité de expertos en Neurodesarrollo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación.David BuenoDoctor en Biología y profesor e investigador de Genética en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional se centra en la genética del desarrollo y la neurociencia, y su relación con el comportamiento, incluidos los procesos de aprendizaje. También ha sido investigador en la Universidad de Oxford. Imparte clases de diversas materias del campo de la genética, los Masters de Formación del Profesorado y de Comunicación Especializada, y en varios Postgrados y Masters en Neuroeducación. Ha publicado sesenta artículos científicos en revistas especializadas. Es autor de dieciséis libros de divulgación y ensayo entre los que destacan, por la temática del congreso, Educación para una cultura de paz. Una propuesta desde la pedagogía y la neurociencia (Ediciones UB); Cerebroflexia: el arte de construir el cerebro (Plataforma Editorial), y Neurociencia para educadores (Octaedro / Rosa Sensat).Jesús C. GuillénProfesor del posgrado de neuroeducación de la Universidad de Barcelona, del máster de neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de la diplomatura ‘Neurociencias y emociones en el aprendizaje’ de la Universidad Nacional Villa María en Argentina, con muchos años de experiencia en la enseñanza de las ciencias en casi todas las etapas educativas. Es creador del blog pionero en España sobre neuroeducación "Escuela con Cerebro" que tiene más de tres millones y medio de visitas, autor del libro Neuroeducación en el aula. De la teoría a la práctica y coautor de Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la neurociencia. Junto a lo anterior, está investigando las implicaciones educativas de las funciones ejecutivas del cerebro.Marta PorteroDoctora en Neurociencias. Profesora de la unidad de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del grado de Medicina de la Universidad de Girona. Doctora en Neurociencias. Profesora de la unidad de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del grado de Medicina de la Universidad de Girona. Profesora consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Experiencia investigadora en neurobiología del aprendizaje en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, en la Utrecht University, en la Universidad de la Sabana (Bogotá) y actualmente investigadora en el grupo de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria del Instituto de Neurociencias de la UAB. Formadora en las Aportaciones de la Neurociencia a la Innovación Educativa.