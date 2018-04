Ludantia. I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud. Pontevedra @ludantia

Relatorios Aquí os dejamos los





XOVES 10 DE MAIO



9.30

Acreditacións





10.00

Entrada Bienal Inauguración de la Bienal (Colexio de Arquitectos + Concello de Pontevedra + Diputación de Pontevedra + Xunta de Galicia)





10.45

Pontevedra é boa vila. Diálogo Miguel Anxo Fernández Lores (alcalde de Pontevedra) e Francesco Tonucci (pedagogo e autor do libro A cidade dos nenos)





11.45

Descanso





12.00

Contido, estrutura, desenvolvemento e obxectivos da Bienal. Jorge Raedó (Director Artístico de Ludantia) + Virginia Navarro (Coordinador de Ludantia)





12.45

"Espazos conquistados para a infancia como escenarios de dereitos culturais en Colombia". Olga Lucía Olaya Parra





14.15

Pechando









16.00

"Que é xogar a arquitectura? A ExpoActiva ". Carlos Arruti e Anabel Varona (Maushaus)





16.30

"Infancia, cidadanía creativa, Programa CECREA - Chile". Pablo Rojas (Consello Nacional de Cultura e Artes do Goberno de Chile)





17.15

"Espazos públicos como contornos de aprendizaxe en Finlandia". Jaana Räsänen (Centro de Información de Arquitectura)





17.40

"O museo na cidade: estratexias de construción participativa de novos significados". Marta Morelli (Departamento de Educación do MAXXI - Museo Nacional das Artes do século XXI)





18.05

Descanso





18.20

"Premios, mencións e traballos seleccionados do concurso de proxectos educativos". Santiago Atrio Cerezo (vicerreitor de Campus e Sostibilidade da Universidade Autónoma de Madrid).





18.45

Conferencias dos 3 proxectos premiados na Bienal





20.15

Pechando





​ ​

VENRES 11 DE MAIO





10.00

"Unión Internacional de Arquitectos: Arquitectura e Infancia e os Premios Cubos Dorados". Ewa Struzynska (Francia), Suzanne de Laval (Suecia), Heba Safey Aldeen (Exipto), Cristina Llorente (España)





11.15

"Sostendo a escaleira: a educación do medio construído no deseño e planificación participativa". Angela Uttke (Universidade Técnica de Berlín e asociación Jungend-Architektur-Stadt)





12.00

Descanso





12.15

"A arquitectura como provocación, Reflexións sobre a participación dos nenos na produción de espazos públicos en Lima-Perú". Javier Vera (Cidade en Construción)





13.15

"Nueva infraestructura escolar pública en Bogotá". Carlos Benavides Suescún (Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. Secretaría de Educación del Distrito. Bogotá)





14.15

Pechando

​

16.00

Workshop TOYS

( Fabiola Uribe, Fermin Blanco, Sara San Gregorio e Marco Ginoulhiac )





16.30

Javier Beira (CCC), Angela Uttke (JAS) Vitoria Joan Codina (El Globus Vermell), Fabiola Uribe (Lunárquicos), Ahinitze Errasti (nondik) e Cristina Llorente (Arquitectives). [1]





17.45

Descanso





18.00

PUBLICACIÓNS DA BIENAL

"Amag! Revista de Arquitectura para nenos e mozos". Co-fundarores: Carlos Arruti e Anabel Varona (Mauhaus), Jorge Raedó (Osa Menor)





"En construción". Sonia Rayos e Silvana Andrés (Arquilecturas)



"A cidade dos nenos". Rosa Valdivia (Coordinadora do grupo de traballo "The City of Boys and Girls")





"Arquitectura e Educación para a Xustiza Social, número do Xornal Internacional de Xustiza Social da Universidade Autónoma de Madrid". Co-editores invitados: Jorge Raedó (Osa Menor), Santiago Atrio Cerezo (Vice Canciller do Campus e Sostenibilidad da Universidade Autónoma de Madrid)





"Haurbanistak", versión en galego. Carlos Arruti e Anabel Varona (Maushaus)





Congreso de Actas "Ludantia, I Bienal"





7.00

"Experiencias de educación en arquitectura para nenos e mozos en Galicia". Xose Manuel Rosales (Proxectoterra).





"Vila do Mañá". Sandra González. (Publicar arquitectos).





20.15

Pechando





SÁBADO 12 DE MAIO





10.00

Exposición de 3 comunicacións seleccionadas de cada unha das liñas temáticas suscitadas





11.00

"Criterios de mobilidade en Pontevedra". César Mosquera da Deputación de Pontevedra





12.00

Descanso





12.15

"Experiencias educativas de educación en arquitectura para nenos e mozos no Reino Unido". Dolores Victoria Ruiz Garrido (Pouco Arquitecto e Asociación Arquitectónica).





13.00

"A importancia de ser máis feliz (Honesto), Arquitectura de Educación en ArkDes, O Centro Sueco de Arquitectura e Deseño". Madeléne Beckman (Comisaria de Aprendizaxe no Centro Sueco de Arquitectura e Deseño en Estocolmo).





13.45

"Infancia, Educación, Arquitectura. Panorama en América do Sur e América Central ". Irene Quintáns (Ocara Vermella), Jorge Raedó (Ursa Menor).





14.15

Pechando

16.00

"A cidade e a infancia da psicoloxía ambiental". José Antonio Corraliza . Profesor de Psicoloxía Ambiental na Universidade Autónoma de Madrid





16.45

Dirixen os seminarios: María Arana (Arkitente), Clara Eslava (Doutor en arquitectura e autor do libro Territorios da infancia), Rosa Valdivia (coordinador do grupo de traballo da cidade nenas e nenos Acción Educativa), Irene Quintans ( Fundación Bernard van Leer e Red Ocara), UIA Children [1] e as comunicacións seleccionadas

​

18.00

Descanso

​

18.15

"Estradas escolares e outras experiencias sobre a cidade e a infancia". Marta Román (xeóloga e consultora de GEA21)

​

7.00

"Presentación da Asociación Ludantia". Fermín Blanco (Lupo System), Sara San Gregorio (microarquitetura), Miguel Díaz Rodríguez (Parada facultativa).

​

19.45

"Presentación dos próximos eventos de educación arquitectónica para nenos e mozos". Fermín Blanco , Jorge Raedó .

​

20.15

Clausura das xornadas de apertura da Bienal.

​

​

​

[1] O seminario Angela Uttke realizarse no auditorio principal e será en inglés con tradución simultánea





Me ha encantado este proyecto lo que hubiera dao yo por tené en el cole de chico una casica como esta ... pero me conformé con mirar las hormiguitas en el patio ... se titula ...



NAME OF THE SCHOOL, MUSEUM, ASSOCIATION:

EMEI Dona Leopoldina early education School.





CITY:

São Paulo.





COUNTRY OF ORIGIN

Brasil.

​

PUBLIC SPACE WHERE THE PROJECT WAS DEVELOPED:

Playground.





CATEGORY OF PROJECT:

Workshops of school hours .





AGE AND NUMBER OF CHILDREN:

4-5 years old.

200 participants.





PERIOD OF THE PROJECT:

De noviembre de 2016 a noviembre de 2017.





o este otro













RE-CREANDO EL PATIO “Escuela + linda + limpia + divertida”

DIRECTORA DEL EQUIPO: Sandra Weller . ​ NOMBRE DEL COLEGIO, MUSEO, ASOCIACIÓN: Escuela Primaria N° 69 "Atahualpa Yupanqui", Moreno, Buenos Aires.

CIUDAD: Buenos Aires.

PAÍS DE ORIGEN: Argentina. ​ ESPACIO PÚBLICO SOBRE EL QUE SE HA TRABAJADO: Patio escolar.

MODALIDAD DEL PROYECTO: Talleres en horario extraescolar.

EDAD Y NÚMERO DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES: 6-12 años. Entre 30 y 50 participantes por taller. En total 1200 participantes.

FECHA EN LA QUE TUVO LUGAR LA ACTIVIDAD: De noviembre de 2016 a diciembre 2017.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO: DESARROLLAR PROCESOS DE DISEÑO PARTICIPATIVOS: experiencias cívicas y humanas con los siguientes objetivos didácticos: -Habilitar la expresión de inquietudes, deseos y necesidades -Promover la reflexión sobre el patio escolar como espacio pedagógico -Potenciar la imaginación y la creatividad -Fomentar un espíritu crítico para resignificar lo existente. -Transitar procesos colaborativos para mejorar a la convivencia. -Arribar a soluciones consensuadas de los problemas comunes.

PRESUPUESTO:

$104000.

Hoy traemos a este espacio a Ludantia. I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud. Pontevedra. Una verdadera preciosidad algunos de los múltiples proyectos que se presentan, a cada cual más interesante ... creo que me pasao mas de un hora y pico viendo proyectos ... en fin disfruten de la web, y los que tengan la suerte de ir a Pontevedra, ya me gustaría a mi ir (me podían contratá de bloguero oficial del evento ... por pedí que no quede ;-) me avío con poco) ... disfrutaran seguro ...A I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para nenos e mozos é un evento que busca reunir experiencias relacionadas con este tema no ámbito internacional. É unha plataforma desde a que compartir, debater, experimentar e difundir proxectos educativos e de investigación que traballen co espazo (doméstico, urbano, colectivo, natural ...) e no que o neno/mozo é o protagonista.A celebración dunha Bienal é un dos proxectos que xurdiron como resultado do III Encontro Internacional de Educación en Arquitectura. Esta reunión foi organizada polo Grupo Playgrounds (actualmente Ludantia Architecture and Education Association) no Museo Reina Sofía (Madrid) os días 16 e 17 de xaneiro de 2016.Un dos obxectivos das persoas dedicadas á educación da arquitectura é incluír ó fillo / mozo na cidade e ser mediadores para que a súa opinión sobre ela sexa escoitada, coa firme convicción de que iso conseguirá mellores ambientes. Polo tanto, o tema elixido para esta primeira edición é o espazo público baixo o título: Habitar dende o lúdico: dende o parque infantil ata a cidade como consello de xogo [1].A Bienal pretende ser un evento de apertura social no que intercambiar experiencias sobre educación e profundizar a nivel metodolóxico e de investigación, pero tamén un camiño para mostrar o enorme potencial transformador que os nenos / mozos teñen nas nosas cidades e facelo coa mellor ferramenta posíbel: proxectos educativos.É un evento aberto a escolas, arquitectos, profesionais da educación, artistas, organizacións gobernamentais ou municipais, organizacións sen ánimo de lucro e persoas / colectivos independentes de todo o mundo interesados ​​na educación do medio construído. Aínda que ata o de agora houbo proxectos educativos dentro das Bienaies de Arquitectura ou Arte, este proxecto voltea o sentido do progreso sendo a educación o fin en si mesmo e os procesos arquitectónicos e artísticos os medios de alcanzalo. A primeira edición da Bienal, unha idea orixinal de Jorge Raedó, terá lugar en Pontevedra do 10 de maio ao 17 de xuño de 2018.[1] Por espazos públicos enténdense aqueles espazos colectivos situados nun contorno urbano (rúa, praza, parque, plagyround), rural, natural, escolar (patio, espazos comúns) ou até lugares cedidos temporalmente para uso colectivo (edificios industriais, solares, etc.).Fuente: [ ludantia]