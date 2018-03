WEBINAR: Chatbot, La touche d’Intelligence Artificielle dans votre Transformation Digitale. #15Marzo #15Mars 2018 @AinosDev

Hoy traemos a este espacio el #WEBINAR: Chatbot, La touche d’Intelligence Artificielle dans votre Transformation Digitale que se celebrará mañana 15 mars, de 13h30 à 14h30En phase de devenir l’élément incontournable des stratégies de communication client et de fidélisation du personnel, les chatbots offrent une nouvelle manière de dialoguer. Ces programmes d’Intelligences Artificielles sont capables de discuter avec votre audience, de leur proposer des réponses adaptées à leurs demandes. Ce sont nos assistants de demain. Très prisés par les marques, ils offrent plus de proximité et d’interaction avec les clients.Et vous, c’est pour quand ?Kenza Bouzouraa, Head Of Sales & Business Solutions, Ainos et Mathieu Perrein, Software Architect, Ainos, vous présenteront les avantages des chatbots avec différents exemples de mises en application concrètes. Les deux intervenants d’Ainos vous expliqueront la stratégie chatbot et quelles sont les clés du succès d’un tel projet.Agenda du webinar:Qu’est-ce qu’un Chatbot ?Découvrez le Chatbot qui vous convient : booster votre société ; accompagner vos employésComment met-on un Chatbot en place ?SpeakersKenza BouzouraaHead Of Sales & Business SolutionsMathieu PerreinSoftware ArchitectFuente: [Microsoft ]