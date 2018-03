Resumen Informe Horizon. Edición 2017. Educación primaria y Secundaria @educaINTEF

HOy, como continuación a nuestro post del lunes, 26 de febrero de 2018 en el que trajimos el informe NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition @NMCorg @CoSN , nos acercamos al REsumen que el INTEF hace de dicho informe, y que nos lo explica así en suIntroducciónEl Departamento de Proyectos Europeos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) presenta el resumen del informe The NMC Horizon Report: 2017 K-12 Edition que, producido conjuntamente por New Media Consortium (NMC) y el Consortium for School Networking (CoSN), con al apoyo de mindSpark Learning, identifica y describe las seis tecnologías emergentes que tendrán un impacto significativo en la educación primaria y secundaria en los próximos cinco años (2017- 2021). Además de esas seis tecnologías, en el informe original se analizan seis tendencias claves y seis desafíos significativos en educación primaria y secundaria, siempre atendiendo a tres plazos de adopción y resolución: a corto plazo (de 1 a 2 años), a medio plazo (de 3 a 4 años) y a largo plazo (de 5 a más años). Son las respuestas y las reacciones a esas tendencias y desafíos las que determinarán el impacto de las seis herramientas y estrategias digitales en el ámbito educativo de primaria y secundaria. (leer más...) Fuente: [lslideshare vía INTEF]