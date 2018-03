Libros de texto, Fran&Co. cárteles militares, políticos & educativos ... España. 💉[★🇪🇸]💊 Proyecto conocimiento de la seguridad y la defensa en los centros educativos. Materias curriculares. Educación primaria ..

from

Discurso de Navidad de Francisco Franco Bahamonde despues de que Carrero Blanco, el presidente de gobierno, a la sazón, saltara por los aires en un atentado al ladito de la embajada de Estados Unidos despues de entrevistarse con Kissinger que le señalaba la puerta de salida. ... como le pasó , también por esas fechas a Salvador Allende en el otro lado del charco ... no hay mal que por bien no venga dice el saber popular ...

El asesinato de Carrero blanco en la @rtve 1 de Bardem , elecciones en Cataluña el 21 D ....las anteriores generales en España el #20D y el #20N fechas fechas,, fechas Muerte Franco... etc... de la 1ª a la 2ª #inTRAnsICIÓN España Chipiona Andalucia CNI ...CESED TERNA💉[★🇪🇸]💊 pic.twitter.com/r7speIXtAm

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y no olviden que es el CNIIE .... quien lo propone ... Innovación educativa española in vain !!!!

Propuesto por: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) ...

todo ello mientras la derecha franquista españolista y catalanista corrupta hasta la médula, y fascista, como siempre, de la izquierda prefiero no hablar -comparsa colaboradora- ... se entretiene queriéndonos llevar , como siempre, a donde no queremos ir ... en 1934 se proclamó la segunda república catalana , luego llegó MArch , o a la vez, para financiar el golpe FASCISTA ... y aquí seguimos, con tó #AtaoyBIENatao ... salú españoles .... pero no se preocupen hoy en el BOE ... tambien se publica esto