LA CALIDAD COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO DE LOS POOC. Miguel Baldomero Ramírez-Fernández. Antonio Hilario Martín Padilla. Eloy López Meneses.

Hoy traemos a este espacio este artículo titulado:December 2015In book: I Seminario Internacional Hispano-Mexicano de Formación, Investigación e Innovación Universitaria. Sarasola Sánchez-Serrano, J.L; Molina, L; Hernández, M. I; Moreno, N y López-Meneses, E. (Dirs.) .Edition: 1Chapter: 18Publisher: AFOEEditors: Miguel Baldomero Ramírez-Fernández. Antonio Hilario Martín Padilla. Eloy López Meneses. Investigadores de la Universidad Pablo de Olavide.ABSTRACT1. Del concepto MOOC al POOC. La educación en línea ha demostrado un gran potencial de crecimiento por el aumento de la accesibilidad a la educación de calidad en todo el mundo. Así pues, a los estudiantes y profesores se les permite aprender nuevas habilidades que les ayudan en el mercado utilizando las nuevas tecnologías disponibles. El término MOOC (Cursos Masivos Abiertos y en Línea), según el equipo de eventos EdTechReview, es la palabra que más se habla a través de diversos foros y eventos en todo el mundo. De hecho, los MOOC han hecho posible ofrecer contenidos de alta calidad a cualquier estudiante, en cualquier lugar y a cualquier hora. De esta manera, se ha dotado de muy buenos recursos educativos de bajo coste a personas que de otra manera no tendrían acceso a ellos. Algunos de esos cursos conllevan una alta calidad en su diseño instruccional, como puede apreciarse en las diferentes plataformas educativas de las Universidades de Harvard y Yale. Entre los mayores proveedores de MOOC que dominan el mercado, se encuentran las plataformas Coursera y Edx. Sin embargo, aunque los MOOC ofrecen una increíble variedad de temas para los estudiantes en línea de diferentes partes del mundo con diferentes presupuestos de aprendizaje, las tasas de finalización son muy bajas. Según un estudio de la Universidad de Harvard, solo un promedio del 5,7% de los estudiantes terminan sus cursos realmente. En estos últimos años, la investigación y los informes han cuestionado el modelo subyacente de MOOC, sus resultados de aprendizaje, las tasas de finalización y si realmente cumplen con las necesidades de los alumnos. Además, los MOOC proporcionan limitadas oportunidades para la interacción entre los instructores y los alumnos. Esto conlleva una gran dificultad a los usuarios que desean completar todo el curso con muy poca comunicación directa y retroalimentación de los instructores. Por tanto, se evidencia que un presumible aumento en las oportunidades de acceso a la educación no es suficiente para obtener un gran impacto en el aprendizaje. En este sentido, y ante este aumento de accesibilidad poco eficiente, es inevitable que los MOOC se adapten a los nuevos escenarios docentes, especialmente en el sector de la educación superior, donde no se puede suministrar una sola propuesta de formación para todas las soluciones de aprendizaje que se demandan. La respuesta al problema planteado son los Cursos Personalizados Abierto en Línea (en adelante POOC). Estos cursos hacen que el aprendizaje no solo sea que la difusión del conocimiento sea de uno a muchos, sino que la actividad de aprendizaje social involucre a los compañeros, facilitadores de aprendizaje, expertos en la materia, mentores y supervisores del lugar de trabajo. De esta manera, los POOC permiten la personalización del aprendizaje demandado porque adoptan modelos como el aprendizaje combinado con EASE (acrónimo en inglés de Econtent, Activity, Support (leer más...) Fuente: [ slideshare vía Publisher: AFOE Editors & REsearchGAte]