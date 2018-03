Cómo gestiona "The New York Times sus redes sociales" - Conferencia @ismaelnafria in @Comunica2 2018

Lo hace Si pensamos en «el periódico por excelencia» seguro nos viene a la cabeza el The New York Times. Fundado en 1851 y con más de 100 premios Pulitzer en sus vitrinas es, sin duda, uno de los medios más importantes del mundo. Y este año se va a hablar de él en el Comunica2.Lo hace Ismael Nafría (periodista, escritor, consultor y conferenciante especializado en redes sociales) que nos contará más acerca de la gestión de las redes sociales de este gran medio. En 2017, Nafría publicó el libro La reinvención de The New York Times y nos lo cuenta todo en la octava edición del Comunica2. (leer más...)

Fuente: [ youtube comunica2 ] Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universitat Internacional de Catalunya. Es miembro del Col·legi de Periodistes de Catalunya y de la Fundació Institut d’Estudis Nord-americans.

Hoy traemos a este espacio esta conferencia de Ismael Nafría titulada "Cómo gestiona "The New York Times" sus redes sociales ", dentro de la 8ª edición del Congreso Internacional Comunica2, celebrado los días 15 y 16 de febrero del año 2018 en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, y que nos presentan así.: Ismael es periodista, escritor, consultor, profesor y conferenciante especializado en medios digitales. Journalist in residence en el Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Texas en Austin (curso 2016-17). Es autor de La reinvención de The New York Times (2017) y editor del newsletter “Tendenci@s” sobre medios digitales.