Skills of the future How to thrive in the complex new world. Habilidades del futuro. Como prosperar en el nuevo mundo complejo. Report. Informe #ciberEconomy

Nuestro amigo Pavel Luksha, fundador de Global Education Futures y profesor de la Moscow School of Management, tiene un nuevo informe sobre lo que los graduados deberían saber y ser capaces de hacer. Habilidades del futuro: cómo prosperar en el complejo Nuevo mundo se desarrolló con WorldSkills Russia durante las sesiones del proyecto Atlas of Emerging Jobs. El informe es una revisión cuidadosa de las tendencias mundiales, los cambios en el trabajo y concluye con implicaciones para la educación.

No es una continuación del presente, los autores "creen que la humanidad debería adoptar un enfoque serio hacia la formación de una imagen deseada del futuro".

El informe resume las tendencias clave:

Tecnología: digitalización de todas las áreas de la vida, automatización y robotización

Social: cambios demográficos; formación de una sociedad de red

Technosocial: globalización; ambientalización

Meta tendencia: aceleración

El informe incluye un resumen competente de 30 páginas de lo que está sucediendo en la tecnología y la sociedad con una buena discusión sobre los riesgos ambientales. En comparación con los informes estadounidenses sobre el #FutureofWork, este considera factores más amplios e insta a "cambiar a una comprensión más completa del ecosistema de la Tierra, el papel desempeñado por la humanidad y la tecnología creada en la evolución de la biosfera". El informe insta a Bio -conocimiento y "la capacidad de pensar eco-sistemáticamente" en todos los sectores de la economía ".

En lo que es realmente nuevo, el informe concluye que "cada participante en la economía del futuro existirá en un mundo que es mucho más complejo que el que estamos acostumbrados. Esto conducirá a la aparición de una nueva clase de tareas complejas que la humanidad y sus representantes individuales tendrán que resolver ".

El informe predice que en el nuevo mundo complejo habrá:

No hay profesiones para las cuales se adquieren habilidades a una edad temprana y en el futuro no se vuelven a entrenar;

No hay trabajos simples, lo que significa la ejecución de operaciones de rutina en un transportador;

No hay jerarquía lineal donde el subordinado no tiene posibilidad de tomar una decisión y toda la responsabilidad recae en la gerencia;

No hay trabajo rutinario detrás de la computadora cuando está claro qué, desde dónde y dónde copiar;

Sin límites claros entre el tiempo personal y el horario de trabajo;

Muchas ocupaciones nuevas para las cuales todavía no hay nombre y que cambiarán constantemente;

Trabajo que requiere ajuste y entrenamiento en sistemas complejos;

Equipos horizontales trabajando en un objetivo común;

Los empleos en realidad virtual y realidad aumentada se convertirán en un fenómeno común;

Una oportunidad e incluso una necesidad de combinar esfuerzos creativos y profesionales.

Authors: E. Loshkareva, P. Luksha, I. Ninenko, I. Smagin, D. Sudakov. Fuente: [ slideshare vía GLOBAL EDUCATION FUTURE ]