MANUAL DE USO Y ESTILO DE REDES SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. @unisevilla @EDITORIALUS

Hoy traemos a este espacio la puesta de largo del MANUAL DE USO Y ESTILO DE REDES SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA .Que nos presentan así:La llegada y consolidación de las redes sociales como una herramienta para el intercambio de información ha supuesto una revolución comunicativa, no solo en el nivel individual, entre personas y/o pequeños colectivos, sino a nivel global. Lo que parecía una herramienta para la comunicación social y las relaciones interpersonales se ha convertido en un medio de comunicación en el más amplio sentido del término. Las instituciones públicas, entre las que se encuentra la universidad, han visto en ellas una vía muy efectiva para establecer una comunicación eficaz no solo con su público (amplio y diverso) y su entorno social, sino también con sus iguales nacionales e internacionales. Hasta hace muy poco se hablaba de las redes sociales en futuro, como lo que estaba por llegar. A fecha de hoy ya no es cuestionable que han llegado para quedarse, que juegan un papel de gran importancia en la comunicación actual (que seguirán conservando en las próximas décadas), que están en constante rediseño y cambio y que son entes cambiantes y evolutivos sobre los que hay que estar permanentemente aprendiendo para hacer el mejor uso posible de ellos. Las redes sociales permiten abrir un canal comunicativo hasta hace pocos años inimaginable. Permiten a la administración contactar directamente con sus administrados, sin intermediarios de ningún tipo que reinterpreten sus mensajes. Son una vía de difusión de información de gran versatilidad que anda a medio camino entre la comunicación interna y externa, un rol que hasta la fecha no cumplía ninguna otra herramienta de información; quizá únicamente, y según sus diseños, las páginas web. Hacen posible la difusión de mensajes (leer más...) Fuente: [ slideshare vía Universidad de SEvilla]