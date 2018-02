from



17/04/2018Los días 17 y 18 de abril tendrá lugar el I Congreso de Educación Infantil y Neurociencia en el Auditorio del Ministerio de Educación y Cultura (C/ San Marcos, 40, Madrid). Su objetivo es mostrar la relevancia del desarrollo y el funcionamiento cerebral hasta los 6 años y de cómo una correcta estimulación desde las edades más tempranas permitiría incrementar su capacidad cognitiva. La celebración de este evento supone dar a conocer a docentes y profesionales de la educación las características neurobiológicas del alumnado de Educación Infantil. Para ello, participarán docentes y especialistas como Manuel Carreiras, Javier Tirapu o José Ramón Alonso.El congreso está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). Se ofertan 210 plazas que se adjudicarán por orden de llegada a los siguientes destinatarios: docentes de Educación Infantil y Primaria, docentes de Escuelas Infantiles, técnicos de Grado Superior de Educación Infantil, estudiantes correspondientes a esos grados, orientadores, inspectores de Educación, técnicos de administraciones educativas (docentes y no docentes) y psicomotricistas.Además del mencionado objetivo general, los objetivos que se persiguen con la celebración de este congreso son:Impulsar y promover la Neurociencia en la etapa de educación Infantil y Primaria.Difundir y compartir conocimientos, investigaciones, experiencias educativas e iniciativas, tanto institucionales como personales, que demuestran la contribución de la estimulación temprana al rendimiento cognitivo como un factor fundamental de prevención de las dificultades de aprendizaje.Formar al profesorado de las etapas educativas de Infantil y Primaria, y a los futuros docentes en este campo para que mejoren sus competencias profesionales docentes.Promover y facilitar la coordinación entre las Administraciones educativas y órganos administrativos implicados para aplicar el Plan Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación.Información de interésPlazo de inscripción: del 2 de febrero de 2018 hasta completar aforoDónde realizar la inscripción: convocatoria Ubicación: Auditorio del Ministerio de Educación y Cultura (C/ San Marcos, 40, Madrid)