Encuentro #Realinfluencers . Enseñar en la era del #Hashtag ... OπNIONS & educations, biopolíticas y tecnologías del yo.

Hoy traemos a este espacio el Encuentro #Realinfluencers . Enseñar en la era del #Hashtag ...



El 24 de mayo de 2017, 300 profesionales del ámbito educativo se reunieron en CaixaForum Madrid para celebrar el encuentro







La entrevista, reciente está recogida del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey







#realinfluencers: un movimiento que busca reivindicar el papel de los docentes







Solo un 8% de los profesores se siente valorado por la sociedad”

En un contexto educativo lleno de ruido y descontento, surge un movimiento que busca devolver el protagonismo a los real influencers: los docentes. Este movimiento, que nació en España y que en breve llegará a Latinoamérica, se planteó un ambicioso objetivo: liderar un discurso diferente sobre la educación.





El movimiento #realinfluencers busca enfocar su mensaje no en la tecnología sino en dar valor a las personas que hay detrás: los profesores. Fue así como el movimiento decidió reivindicar el papel de los profesores y su capacidad de influencia e impacto en sus alumnos y la sociedad.





Platicamos con Javier González Romero, responsable de marketing de BlinkLearning, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la educación e impulsora del movimiento #realinfluencers.





Observatorio (O) ¿Cómo surge #realinfluencers?





Javier González (JG): En BlinkLearning somos una plataforma educativa y como tal estamos en contacto continuo con muchos docentes de diferentes realidades, tanto de centros públicos como privados y en escuelas muy innovadoras y otras más tradicionales. En todos los casos percibimos que la desmotivación era generalizada en el colectivo. Esta impresión se confirma con estudios como el de la





Pensamos que se hacía necesario hacer algo que mostrara el apoyo a un colectivo que está llamado a educara las siguientes generaciones y que está en definitiva formando a las personas llamadas a trabajar por un futuro mejor.





O: ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?





JG: El objetivo que nos marcamos fue llamar la atención de toda la sociedad sobre la importancia de la figura de los docentes en la sociedad. Que entre todos les facilitemos su labor y respetemos su parcela como inspiradores y guías de las próximas generaciones.





O: ¿Por qué la necesidad de reivindicar el rol del profesor?





JG: Porque ellos tienen en sus manos, junto con las familias, la formación y la educación de los futuros ciudadanos. Creemos que es crucial que se sientan motivados y reconfortados por parte de todos los estamentos de la sociedad.





O: En enero del año pasado lanzaron la campaña en España, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Qué aprendieron de este movimiento?



JG: Lanzamos la campaña con muchísima ilusión y con el apoyo de muchos grupos de docentes que creyeron en el proyecto y ayudaron a difundir y a servir de portavoces del colectivo (Maestros innovadores, alumnos competentes, Grupo Inno-BAR, Agora Abierta, Proyecto eScholarium, Revista Magisterio, La #eduhora, entre otros) y con una inversión.





El resultado fue impresionante, el mensaje enseguida captó la atención de los medios de comunicación nacionales que nos incluyeron en los telediarios nacionales y el reconocimiento de todo el sector que sin duda fue lo más importante.





“El objetivo que nos marcamos fue llamar la atención de toda la sociedad sobre la importancia de la figura de los docentes en la sociedad”

O: Como parte de su campaña llevaron a cabo el evento "#realinfluencers: enseñar en era del #hashtag". ¿Por qué llevar la campaña del espacio digital al presencial?



JG: La gran aceptación que tuvimos en los medios de comunicación y en el entorno digital nos pedía hacer algo también presencial, donde poder reunir a todos aquellos profesores que compartieron el video del movimiento y apoyaron la iniciativa. Así que reunimos a un grupo de #realinfluencers: profesores, blogueros, responsables de colectivos, divulgadores y demás expertos en educación para que nos contaran sus proyectos.





Por ejemplo tuvimos la suerte de tener a





El evento se celebró en Madrid en el Caixa Forum y asistieron más de 300 profesores y las entradas se agotaron en los pocos días. Fue una experiencia increíble notar también el apoyo del colectivo en vivo y que pudieran entre ellos interactuar en el encuentro. Este año tenemos la intención de repetir en España y nos encantaría también hacerlo en países como México, Colombia o Argentina por ejemplo.





¿Su campaña está dirigida a docentes jóvenes o a todas las generaciones?



JG: La campaña tiene el objetivo de llegar a toda la sociedad, a padres, madres, abuelos, familiares, alumnos y a todos los que en algún momento disfrutaron de las enseñanzas de un maestro. Es cierto que los docentes son los protagonistas de la campaña, pero justo el mensaje debe llegar al mayor número de personas posible para que tenga el efecto que se busca, que es que entre todos valoremos la figura de los docentes.





O: Una creencia generalizada es que los docentes veteranos son los que más se resisten al cambio, ¿qué respuesta tuvieron de los docentes más avezados?



JG: La respuesta por parte de los docentes fue espectacular. Antes de lanzar la campaña tuvimos reuniones con distintos colectivos de profesores de todo tipo porque necesitábamos testar si el concepto al ser tan novedoso y con un lenguaje poco habitual en el sector educativo iba en la dirección correcta. Estoy seguro que a unas personas les convenció más que a otras, y no siempre tuvo que ver con la edad, pero en lo que todos coincidieron es que era hora de que se defendiera su profesión, de ahí que todos decidieran empujar para lograr la mayor visibilidad posible.





O: ¿Por qué el interés particular de lanzar este movimiento en América Latina?



JG: Muchos docentes de América Latina, especialmente de México, nos decían que se sentían identificados con el mensaje y que les gustaría participar de alguna forma. Así que nos pusimos manos a la obra, contactando con asociaciones de profesores de allí que nos pudieran ayudar a difundir el mensaje. Ojalá que tengamos tanto interés como el que tuvimos en España.





La idea es lanzar el movimiento en unas semanas y conseguir que la sociedad mexicana se sensibilice con el mensaje. Además como ya hicimos en España, esperamos contar con el apoyo de influencers de moda, TV y deportes que apoyen la iniciativa desde sus redes sociales recordando al maestro que más les marcó en su vida.





O: ¿Qué se necesita para ser un #realinfluencer?



JG: Creo que lo que se necesita es ser un educador que ama su trabajo y está siempre pensando en la mejor forma de llegar a sus alumnos. En





O: ¿Cómo se puede participar en este movimiento?



JG: Estamos preparando la web mexicana y cuando llegue el momento la forma de contribuir será fácil: Compartiendo el video oficial del movimiento y la web en sus redes o chats y mencionando al profesor que más le marcó en su vida.





A los docentes que quieran compartir sus iniciativas en clase pueden enviar un email a contacto@blinklearning.com y su contribución será publicada en la web de





Además habrá otras muchas formas de participar que desvelaremos más adelante y que esperamos sean del agrado de todos.





O: ¿Qué sigue para #realinfluencers? ¿Cuál es el siguiente paso?



Fuente: [ varias . YOutube, observatorio... ]

"Considero que si se quiere analizar la genealogía del sujeto en las civilizaciones occidentales, hay que tratar no sólo las técnicas de dominación, sino también las técnicas del yo. Digámoslo así: se tiene que abordar la interacción entre dos tipos de técnicas -técnicas de dominación y técnicas del yo. Tiene que abordar los aspectos en los que las tecnologías de dominación de unos individuos sobre otros recurren a procesos en los que el individuo actúa sobre sí mismo. Y, a la inversa, tiene que abordar los aspectos en los que las técnicas del yo están integradas en estructuras de coerción o dominación"About the beginning of the hemeutics of the self. Two lectures at Dartmouth, en Political Theory21(2) P.203 «La psicopolítica neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Numerosos seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, jornadas de coaching empresarial y liderazgo prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límite.Todos están controlados por la técnica de dominación neoliberal, cuyo fin no solo es explotar el tiempo de trabajo, sino también a toda la persona, la atención total, incluso la vida misma. Descubre al hombre y lo convierte en objeto de explotación».