Educar es conectar. Pepe Menéndez Cabrera @PepeMe in TEDxRiodelaPlata @JesuitesEdu #Horitzó2020

Hoy traemos a este espacio esta conferencia TEDx de Rio de la Plata titulada Educar es conectar. Pepe Menéndez Cabrera @PepeMe ...

¿

¿Es capaz la escuela de entender que el conocimiento no está para guardarlo en el congelador de la memoria? ¿Es posible conectarlo con el proyecto de vida de los alumnos? Educar es conectar | Pepe Menéndez Cabrera | TEDxRiodelaPlata https://t.co/PkoTi8GcXZ November 28, 2017

Es capaz la escuela de entender que el conocimiento no está para guardarlo en el congelador de la memoria? ¿Es posible conectarlo con el proyecto de vida de los alumnos? Pepe Menéndez es uno de los impulsores de la primavera pedagógica que está ocurriendo en Catalonia y nos cuenta su visión sobre estas preguntas. Pepe es miembro del equipo directivo de la Fundación Jesuïtes Educació de Cataluny a (España) e impulsor del proyecto de transformación educativa "Horitzó 2020" . Es profesor de literatura, periodista y experto en Formación Profesional. Dirigió el Centro de Estudios Joan XXIII – Jesuïtes Bellvitge y el Centre de Tecnologías Ituarte (CETEI -Jesuïtes Educació), un centro experimental de innovación tecno-pedagógica. Tuvo mucho que ver con el documento de la ley de educación en Catalunya. Y es catalán, por si no quedó claro. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community.Fuente: [ youtube ]