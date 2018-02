DSM Digital single market. How can europe benefit from blockchain technologies? @EU_Commission #Infographic #Blockchain

Hoy traemos a este espacio esta infografía, como complemento del posteito del otro día sobre Blockchain y la Comunidad Europea, y la creación de su observatorio Blockchain del jueves, 1 de febrero de 2018 340 millones € hasta 2020. La Comisión Europea lanza el Observatorio y Foro Blockchain de la UE. @EU_Commission European Commission launches the EU Blockchain Observatory and Forum #DSM Digital single market. How can europe benefit from blockchain technologies?Blockchain is the best known distributed ledger technology. A ledger isa database which keeps a final and definitive record of transactions. Records,once stored, cannot be tampered without leaving behind a clear track. Blockchainenables a ledger to be held in a network across a series of nodes, which avoids onecentralised location and the need for intermediaries’ services. This is particularlyhelpful for providing trust, traceability and security in systems that exchangedata or assets. There is a lot of potential for blockchain to be used in many differentareas such as financial services, supply chains or healthcare.Fuente: [ slideshare, vía observatorio blockchain]