Design Thinking Is Bullshit . by Natasha Jen @njenworks in @99u de @adobe

Si la búsqueda de imágenes de Google es su único barómetro, "el pensamiento de diseño utiliza solo una herramienta: 3M Post-Its", dice la socia de Pentagram, Natasha Jen. "¿Por qué terminamos con un solo medio? Charles y Ray Eames trabajaron en una completa falta de adhesivos post-it. Aprendieron haciendo ". En su provocadora discurso de 99U, Jen cabildea por el" Crit "sobre el" Post-It "cuando se trata de avanzar en el diseño.

Natasha Jen es una diseñadora y educadora galardonada. Nacida en Taipei, Taiwán, fue invitada a unirse a la oficina de Pentagram en Nueva York como socia en 2012. En 2014 fue aclamada por la revista Wired como una de las nueve "Diseñadoras que importan".

El trabajo de Jen es reconocido por su uso innovador de intervenciones gráficas, digitales y espaciales que desafían las nociones convencionales de los medios y los contextos culturales. Su trabajo es inmediatamente reconocible, abarcando sistemas de identidad de marca, impresos, diseño de exposiciones, interfaces digitales, señalización y sistemas de búsqueda de formas, y arquitectura. Sus clientes, pasados ​​y presentes, incluyen Harvard x Design, Phaidon, Kate Spade, Chanel, Nike, First Round Capital, MIT y el Museo Metropolitano, por nombrar solo algunos. Pentagram fue noticia en 2016 por su trabajo de marca audaz en la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Jen ha ganado una variedad de premios y ha aparecido en varias publicaciones, incluidas Wired , Fast Company, Kinfolk , Print , Creative Review , Metropolis , Flaunt y China Art and Design . Ella fue una de las ganadoras de Art Directors Club Young Guns, para la cual también se desempeñó como juez en 2007 y 2011. Ha sido crítica invitada en la Escuela de Arte de la Universidad de Yale, en la Escuela de Diseño de Rhode Island y en el Maryland Institute College of Art; y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Storefront for Art & Architecture y AIGA's New York Chapter.

[APLAUSOS]

Por lo tanto, voy a hablar un poco sobre el pensamiento de diseño hoy. Soy un diseñador. Practico, diría diseñador gráfico, ese es el término que me gustaría usar para describirme, aunque nuestra práctica es muy amplia, desde el diseño de identidad de marca, exposición, publicación, movimiento, etc. Etcétera. Entonces, hemos estado viviendo con este término 'pensamiento de diseño' en nuestra vida cotidiana desde hace un tiempo. Y se había convertido en una palabra de moda. Y ese es mi problema preciso con el pensamiento de diseño en la sociedad actual y particularmente en la comunidad de diseño que ahora es una especie de completa falta de crítica al respecto. Y creo que como alguien que me gusta a mí mismo, realmente se preocupa por lo que ponemos en el mundo,

De acuerdo, entonces si googleas 'pensamiento de diseño' y vas al área de la imagen, esto es más o menos lo que verás. Entonces, esto fue encontrado el 1 de mayo de 2017, el mes pasado. Ya sabes, como puedes ver, típicamente se visualiza y se representa como cinco hexágonos de alguna manera. No sé por qué los hexágonos. [RISAS] Entonces típicamente son cinco pasos, ¿verdad? Y van linealmente. De acuerdo, ahora veamos los pasos. De acuerdo, los cinco pasos son: empatizar, que todos sabemos que tenemos que hacer, ya sabes, comprender a los usuarios sus necesidades, etc., y ser muy comprensivos con la situación en la que se encuentran. Y entonces realmente tiene que definir el parámetro. Y luego, con el parámetro definido, ideamos: se nos ocurren conceptos. Y luego tenemos que hacer un prototipo muy rápido para realizar estos conceptos y luego probar los prototipos con los usuarios.

Suena muy razonable ¿no? Y estoy seguro de que muchos de nosotros practicamos el diseño o el pensamiento de diseño a través de esta metodología particular muy lineal, pero, haga una pausa. De acuerdo, piensen en lo que realmente falta aquí cuando presenten algo, es decir, diseño, a sus colegas, a las personas. Lo primero que reacciona la gente es lo que llamo 'crit'. Entonces crit falta por completo en este proceso.

¿Qué es el diseño crítico? ¿Qué es crítica de diseño? Para aquellos que han ido a la escuela de diseño, saben cuán importante es eso en cada paso del diseño, en cada discusión. Usted trae una idea. Ustedes producen evidencia y luego todos critican el diablo. [RISAS] Y ahí es cuando puedes hacer mejoras, ¿verdad? Es entonces cuando puedes comenzar a evaluar realmente si algo es valioso, es bueno, en absoluto. Pero creo que este paso crítico de evaluar si algo es bueno o no está completamente perdido en la conversación de pensamiento de diseño de hoy. Y luego mi segundo problema es que el diseño ahora se reduce a una sola herramienta que se llama 3M Post-Its. [RISAS] Y probablemente estés muy familiarizado con estas imágenes. ¡Seriamente! Vaya a escribir 'pensamiento de diseño' y verá que estas son las imágenes que aparecen en Google. Y eso es realmente revelador ya sabes. Y eso, creo, es muy problemático porque, como saben, el mundo en el que estamos ahora es desordenado y bello. Es inspirador. Es con muchas cosas y también hay muchas maneras, también herramientas, para usar para realmente crear y pensar sobre el diseño y por qué terminamos con un medio único aquí en este momento. Y eso es algo que realmente espero que alguien pueda explicarme.

Entonces, aquí está mi definición sobre el pensamiento de diseño, es el pensamiento de diseño en este momento. De acuerdo, no como una pedagogía, pero ahora mismo. Encapsula la forma del diseñador trabajando para un público no diseñador codificando sus procesos en un enfoque prescriptivo y paso a paso para la resolución creativa de problemas, alegando que puede ser aplicado por cualquier persona a cualquier problema. De acuerdo, así que creo que es muy, muy problemático, pero lo que es aún más problemático es que no he escuchado ni una voz ni mucha voz de la comunidad de diseño para intentar cambiar la forma de esta conversación. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia atrás para ver cómo surgió el pensamiento de diseño y este no es en absoluto un estudio en profundidad, sino una forma de intentar ayudarnos a mí mismo y a mi equipo a entender de dónde vino, ya sabes, desde el punto de vista pedagógico.

Por lo tanto, fue el primer tipo de presentación, el diseño como forma de pensar, de un científico llamado Herbert Simon, así como un ingeniero Robert McKim, que escribió un libro realmente maravilloso que se llama Experiencias en el pensamiento visual. Aún puedes encontrarlo en Amazon. Es realmente maravilloso. Básicamente describe cómo la evidencia visual es tan crítica en el pensamiento creativo. Y luego, un arquitecto llamado Bryan Lawson comenzó a aplicar el pensamiento de diseño en la práctica de la arquitectura. Y luego, un periodista que se llama Nigel Cross, escribió un artículo que abogó por llevar el diseño como una forma de pensar o diseñar el pensamiento a la educación para hablar realmente con un público más amplio. Y otro arquitecto y urbanista Peter Rowe, que enseñó en Harvard. Primero usó realmente el término "pensamiento de diseño" de manera muy significativa en su libro titulado Design Thinking. Y luego Rolf Faste, quien era profesor en Stanford, realmente empezó a incluirlo en un plan de estudios. Y luego de eso, David Kelley, a quien conocemos de IDEO, fue el primero, creo, en el registro público que comenzó a aplicarlo en los cursos de negocios. Y luego está Richard Buchanan, quien comenzó a tratar las preocupaciones humanas a través del diseño. Él fue realmente quien habló mucho sobre las necesidades humanas y el diseño.

Entonces, veamos este, los buenos apretones Oxo. Todos estamos muy familiarizados con estos productos. Lo que es realmente interesante sobre esto como un ejemplo de pensamiento de diseño es que, en primer lugar, se ve que hay muchos, muchos, muchos niveles de iteraciones a través de esto. Esto es algo tan simple como una cáscara vegetal, pero lo que hizo fue que comenzó a comprender ciertos casos de uso extremo de gente común como usted y yo, a atletas que son realmente, muy fuertes, a personas que tienen artritis. , de modo que el agarre, la forma y el material se volvieron realmente importantes. Pero lo que es interesante aquí es que ve que hay evidencia tangible de que podemos mirar y comenzar a criticar, independientemente de si el pensamiento detrás de eso es bueno o no. Y luego podemos iterar y mejorarlo. Creo que la idea de mejorar es realmente importante y se demuestra en esta imagen. Pero entonces el problema con el pensamiento de diseño como un diagrama es que realmente no se puede entender cuál es el resultado y, sin un resultado, no se puede criticar lo bueno que es.

Entonces, el pensamiento de diseño comenzó como una especie de metodología muy importante para el diseño industrial, pero en los últimos años, creo que se convirtió en este tipo de cosas donde otros campos de diseño adyacentes comenzaron a adherirse oportunísticamente a él para satisfacer sus propias necesidades Eso es un problema, ¿cómo te va hoy? Veamos algunos ejemplos. Entonces, aquí puede ver que hay una resonancia magnética para niños por GE. Y supuestamente este proyecto como ves que hay muchos murales con tigres, ya sabes, en la pared. Este resultado se realizó a través del pensamiento de diseño. Entonces, solo hagan una pausa y piensen que la exploración de resonancia magnética para niños, vamos a ponerles dibujos animados en la pared, ¿realmente necesitan pensar en el diseño para hacer eso? ¿No es eso un poco obvio? [RISAS] El siguiente ejemplo, así que está bien, ya sabes, hablemos de los mercados objetivo y conozca a los usuarios. Por lo tanto, Oil of Olay es un producto de cuidado de la piel legendario muy conocido, y comenzaron a perder cuota de mercado en el mercado de mujeres mayores, ya sabes. Y luego decidieron simplemente llevarlo a una generación un poco más joven de mujeres de entre 30 y 40 años. Una vez más, eso en sí mismo es algo bastante obvio y realmente no necesita este tipo de proceso de pensamiento de diseño de cinco pasos para lograr eso. Eso en sí mismo es intuición humana. El siguiente, esta interfaz que sabes que hace IBM. Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] producto legendario de cuidado de la piel y comenzaron a perder cuota de mercado en las mujeres mayores, ya sabes, mercado. Y luego decidieron simplemente llevarlo a una generación un poco más joven de mujeres de entre 30 y 40 años. Una vez más, eso en sí mismo es algo bastante obvio y realmente no necesita este tipo de proceso de pensamiento de diseño de cinco pasos para lograr eso. Eso en sí mismo es intuición humana. El siguiente, esta interfaz que sabes que hace IBM. Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] producto legendario de cuidado de la piel y comenzaron a perder cuota de mercado en las mujeres mayores, ya sabes, mercado. Y luego decidieron simplemente llevarlo a una generación un poco más joven de mujeres de entre 30 y 40 años. Una vez más, eso en sí mismo es algo bastante obvio y realmente no necesita este tipo de proceso de pensamiento de diseño de cinco pasos para lograr eso. Eso en sí mismo es intuición humana. El siguiente, esta interfaz que sabes que hace IBM. Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] Y luego decidieron simplemente llevarlo a una generación un poco más joven de mujeres de entre 30 y 40 años. Una vez más, eso en sí mismo es algo bastante obvio y realmente no necesita este tipo de proceso de pensamiento de diseño de cinco pasos para lograr eso. Eso en sí mismo es intuición humana. El siguiente, esta interfaz que sabes que hace IBM. Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] Y luego decidieron simplemente llevarlo a una generación un poco más joven de mujeres de entre 30 y 40 años. Una vez más, eso en sí mismo es algo bastante obvio y realmente no necesita este tipo de proceso de pensamiento de diseño de cinco pasos para lograr eso. Eso en sí mismo es intuición humana. El siguiente, esta interfaz que sabes que hace IBM. Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA] Muy bien, supuestamente esto, creo, es un portal, también fue creado a través de un proceso de pensamiento de diseño realmente riguroso. Pero luego, si miras el resultado, tengo que decir que es bastante similar a muchos portales que he visto en mi vida. [RISA]

¿Y qué? Entonces, ¿qué es el pensamiento de diseño? Entonces, estas son las palabras ahora que están asociadas con el pensamiento de diseño. No voy a leer cada uno de ellos, pero es posible que encuentres que algunos de estos son realmente ridículos. Como verdaderos diseñadores, realmente no usamos estos términos para definir nuestro trabajo. Usamos muy, muy duro y conoce palabras tangibles para describir y criticar nuestro trabajo. Ninguna de estas palabras es crítica real de nada. Son palabras de moda que suenan como jerga corporativa, ya sabes.

Entonces, ¿qué pasa con el diseño? Por lo tanto, creo que en el mundo de hoy, en este momento, creo que el diseño se ha convertido en esta caja que la gente solo quiere marcar. Y yo eso es un problema. Creo que como diseñadores o como cualquier persona que tenga algo que ver con el diseño, tenemos que ser realmente críticos. Y también, veamos cómo se hizo el diseño antes de que surgiera el pensamiento de diseño. En primer lugar, Charles y Ray Eames, como puedes ver, la completa falta de 3M en su tabla de estado de ánimo. [RISAS] Entonces realmente practicaron aprender haciendo, ya sabes. Al hacerlo, aprendieron a definir las necesidades y limitaciones de cada proyecto antes de diseñar y fueron uno de los diseñadores más prolíficos, ya sabes, en nuestro tiempo. Y Steve Jobs, otra vez mira su oficina en casa, ya sabes. Muy desordenado Y también aplicó su manera de pensar el diseño, que es la intuición, centrándose realmente en los deseos y las necesidades de las personas, en lugar de las necesidades comerciales. Entonces, al hacerlo, creó algunos de los productos de cambio más icónicos y culturales de todos los tiempos. Esta es una imagen de Pentagram, y como pueden ver, es una oficina bastante desordenada. Soy yo sentada allí con Paula hablando de diseño y, como pueden ver, tenemos un muro de nuestro trabajo, ¿sabe? Queremos exhibir nuestro trabajo para recordarnos dónde está el estándar; donde hemos estado Y también, para usar la oportunidad de autocrítica y, más o menos, usar eso para hacer que trabajemos mejor. De nuevo, hay evidencia allí mismo. Y este es un modelo de pared de la firma de arquitectura realmente renombrada llamada OMA. Como puede ver, estas espumas azules, no parecen realmente interesantes, pero en realidad son las predecesoras de toda la increíble arquitectura que OMA ha construido hasta ahora. Asi que,