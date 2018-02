COMMENT PERMETTRE À L’HOMME DE GARDER LA MAIN ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, @CNIL

Un principio de

lealtad

aplicado a todos los algoritmos e integrando los impactos colectivos, y no solo personales, de estos últimos. Cualquier algoritmo, ya sea que trate o no con datos personales, debe ser leal a sus usuarios, no solo como consumidores, sino también como ciudadanos, o incluso a comunidades o grandes intereses colectivos cuya existencia podría ser directamente afectado.