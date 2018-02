Albert Dupontel - Philosophie sur l'education, les infos TV, le prédateur et la vache à lait! #Video

que traducimos de urgencia

Intercambio con Albert Dupontel durante la vista previa de 9 meses en Pathe Orleans el 09/06/2013:

"Debemos entender la paradoja de las noticias, lo más peligroso de nuestra vida cotidiana es la noticia. 5 minutos en uno de estos canales de noticias y tienes la tristeza de un día entero, porque son desastres o un posible futuro devastador que muestra y desmoraliza. Piensas que no puedes hacer nada al respecto y ni siquiera puedes ayudar, pero te sientes culpable por estar saludable, tener un trabajo y comer bien. Creo que es un verdadero veneno que hace que la gente se sienta mal.

Tratamos de explicar esto, pero el drama humano proviene de la educación, de la escuela. Ya estamos compitiendo entre nosotros, y no es porque somos un burro en las instituciones que somos un fracaso en la realidad. Pero sigue siendo lo que creemos o lo que nos hace creer. Yo también fui un niño bastante pobre, lo cual creí por bastante tiempo, pero está mal, simplemente hay estructuras mentales que son más claras que otras. Y a menudo vemos chicos brillantes en la escuela que remar completamente en la vida laboral y esta clasificación de valor y completamente falso.

Nos enseñan cosas, la historia que fluye de ellas, pero no nos sumergimos en la explicación de por qué y cómo las cosas se han hecho realidad, y cómo realmente funcionan. Simplemente nos dan fórmulas para asimilar sin forzarnos a reflexionar, a operar nuestra materia gris en una apreciación real de estas cosas. Pero a los estudiantes se les obliga a hacer cálculos mentales, recitarlos, formatearlos para un sistema con la esperanza de que sean productivos. Donde se transforman en depredadores de efectivo, consumidor o industrial. Los mejores se vuelven depredadores, y el resto se convierte en la gran mayoría de los consumidores que riegan la sociedad conformista.

Todo se hace básicamente para que el individuo no se encuentre en una vida. Porque si se encuentra es terrible, desarrolla un sentido crítico que desarrolla un juicio, y luego allí, es ingobernable. Entonces, ya sean las religiones, los comerciantes o los políticos, no tienen interés en lo que es el individuo. Entonces, desde la edad de dos años, el niño, en teoría, se ha convertido estadísticamente en un consumidor. Si además podemos adherir una religión, es perfecto. ¿Por qué obligamos a un niño a unirse a una religión? Él no preguntó nada de su nacimiento, se presenta con su consentimiento. ¿Por qué no esperamos hasta que haya alcanzado cierta madurez para permitirse elegir esa forma de filiación?

Son tres los valores del mundo que causan el dolor de un perro, el individuo ya no es él mismo, sin siquiera darse cuenta de que está sujeto a reglas que van en contra del significado de una revolución favorable para él. "

Hoy traemos a este espacio este corto video de Albert Dupontel - Philosophie sur l'education, les infos TV, le prédateur et la vache à lait!