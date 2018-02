75 años al servicio de la educación. Revista Española de Pedagogía nº 269

Al vivir largo tiempo en una ciudad, se tiene la oportunidad de descubrir los cambios que sufren los comercios con los que te encuentras y de reflexionar sobre sus causas. Bastantes cierran por la jubilación de sus propietarios. Pero, en otros muchos casos, el cierre se debe a que faltó tanto calidad en lo que se ofrecía, como, especialmente, imaginación para adecuarse a los requerimientos de las nuevas circunstancias sociales.

Esta reflexión me vino a la cabeza cuando se acercaban los 75 años de la creación de la revista española de pedagogía, aniversario que, en el caso de los matrimonios, se llaman bodas de brillantes. Me parece que es un calificativo que puede aplicarse a la ejecutoria de nuestra revista. En efecto, son muy pocas en el mundo entero las revistas de investigación pedagógica que han llegado a los 75 años, manteniendo el mismo nombre y apareciendo puntualmente cuando debe publicarse. Así, este aniversario expresa un brillante recorrido que ha sido reconocido nacional e internacionalmente, superando la prueba del tiempo, de modo que hemos sido la primera revista en español que fue admitida en la base de datos más importante del mundo, el Journal Citation Reports (JCR), y somos una publicación que goza de la máxima calificación en los criterios evaluadores de la investigación, seguidos por los organismos públicos españoles. Son innumerables las personas que han colaborado en conseguir estos buenos resultados, tanto desde los Consejos de la revista, como evaluando los artículos, escribiéndolos o trabajando en la oscura y eficaz trastienda, que permite sacar a la calle un cuidado número. A todos ellos vaya mi más afectuoso reconocimiento.

A lo largo de estos años, la revista española de pedagogía ha contribuido muy positivamente a mejorar la calidad de la investigación educativa, que ha sido el criterio de selección de los artículos, pues hemos defendido la idea de que es erróneo pensar que en la educación hay the one best system (un único camino bueno), olvidando la pluralidad del ser humano, y que es, todavía mucho más equivocado, promover desde una revista científica una ideología política. Estos principios han conducido a que entre nuestros autores, junto a investigadores de prestigio internacional, se encuentren prácticamente todos aquellos que en España han liderado la investigación pedagógica en estas décadas, no pocos de los cuales comenzaron a publicar aquí, cuando aún no tenían una posición académica consolidada, pero cuyo talento fue descubierto por los evaluadores, que no conocen el nombre de los autores de los trabajos que juzgan.

Junto al cultivo de la calidad, se ha buscado fomentar la imaginación. Fuimos de los primeros en publicar artículos en otros idiomas cultos, hacer números monográficos, adecuarnos a las normas internacionales en la presentación de los artículos, vender por internet los números y artículos de la revista, etc. Últimamente hemos iniciado la aventura de publicar, además del número en español, que aparece impreso y en la web, una versión en la web, en inglés, de los artículos y las recensiones, política que consideramos necesaria pues el 95% de las revistas incluidas en el JCR están escritas en inglés.

Hoy traemos a este espacio el último número de la Revista de Pedagogía, y aprovechamos para presentar el 75 aniversario , en palabras de su director