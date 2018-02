340 millones € hasta 2020. La Comisión Europea lanza el Observatorio y Foro Blockchain de la UE. @EU_Commission European Commission launches the EU Blockchain Observatory and Forum

"EU must tackle #cryptocurrencies . Make no mistake: Europe should embrace opportunities of #blockchain . But to do so, we must be vigilant and prevent cryptocurrencies from becoming a token for unlawful behaviour.” pic.twitter.com/vSflPzhSje January 23, 2018

La Comisión Europea ha estado financiando proyectos blockchain a través de los programas de investigación de la Unión Europea

y

desde 2013. Hasta 2020, financiará proyectos que podrían aprovechar las tecnologías de blockchain por hasta € 340 millones."



We launch observatory & forum to follow developments, encourage exchanges & make the most of blockchain for all sectors: pic.twitter.com/nYYs14Pl5l Technologies like #blockchain have huge potential, can help reduce costs & increase trust, traceability & security.We launch observatory & forum to follow developments, encourage exchanges & make the most of blockchain for all sectors: https://t.co/LE1XL6YVj6 #EUBlockchain February 1, 2018

pic.twitter.com/2yMkcHgL88 The EU Blockchain Observatory and Forum launched today should become one of the world's most comprehensive repositories of blockchain expertise. #EUBlockchain February 1, 2018

Comisión Europea - Comunicado de prensa

La Comisión Europea lanza el Observatorio y Foro Blockchain de la UE

La Comisión ha puesto en marcha hoy el Observatorio y foro Blockchain de la UE con el apoyo del Parlamento Europeo, representado por Jakob von Weizsäcker, responsable del reciente informe sobre monedas virtuales.

El Observatorio y Foro de Blockchain destacará los desarrollos clave de la tecnología blockchain, promoverá actores europeos y reforzará el compromiso europeo con múltiples partes interesadas involucradas en las actividades de blockchain. Las tecnologías Blockchain, que almacenan bloques de información que se distribuyen a través de la red, se consideran un gran avance, ya que generan altos niveles de trazabilidad y seguridad en transacciones económicas en línea. Se espera que tengan un impacto en los servicios digitales y transformen los modelos de negocios en una amplia gama de áreas, como salud, seguros, finanzas, energía, logística, gestión de derechos de propiedad intelectual o servicios gubernamentales. Vicepresidente para el mercado único digital Andrus Ansip dijo: "Las tecnologías como blockchain pueden ayudar a reducir costos al tiempo que aumentan la confianza, la trazabilidad y la seguridad. Tienen un gran potencial para hacer que las transacciones sociales y económicas sean más seguras en línea evitando un ataque y eliminando la necesidad para cualquier intermediario. Queremos aprovechar la sólida base de talentos de Europa y las excelentes startups para convertirnos en una región líder en el mundo que desarrollará e invertirá en el lanzamiento de blockchain ". Valdis Dombrovskis , Vicepresidente responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital dijo: "Entre las muchas tecnologías que están impulsando la innovación digital, blockchain tiene el potencial de ser verdaderamente transformador para los servicios financieros y los mercados. El Observatorio y Foro de Blockchain monitoreará los desarrollos y también informará nuestra formulación de políticas ". La Comisaria para la Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, dijo: " Veo a Blockchain como un elemento de cambio y quiero que Europa esté a la vanguardia de su desarrollo. Necesitamos establecer el entorno propicio adecuado: un Mercado Único Digital para Blockchain para que todos los ciudadanos puede beneficiarse, en lugar de un mosaico de iniciativas. El Observatorio y Foro de Blockchain de la UE es un paso importante en esa dirección ". La Comisión Europea ha estado financiando proyectos blockchain a través de los programas de investigación de la Unión Europea FP7 y Horizonte 2020 desde 2013. Hasta 2020, financiará proyectos que podrían aprovechar las tecnologías de blockchain por hasta € 340 millones.



#FinTech #Innovation pic.twitter.com/bVN8WSHgjt "I'm honoured to be part of this project. Invest in #Blockchain technologies can give really benefits to cities and citizens" , @ethereumJoseph about the EU Blockchain Observatory and Forum #EUBlockchain #BigData February 1, 2018 Alentar a los gobiernos, la industria europea y los ciudadanos a beneficiarse de las oportunidades de blockchain Los innovadores y empresarios europeos ya están ofreciendo soluciones basadas en blockchain. Los principales actores de los sectores tradicionales, como bancos, seguros, bolsas de valores, logística o empresas participan en proyectos piloto. Muchos Estados miembros han anunciado iniciativas en su intento de reforzar su uso de la tecnología blockchain. La Comisión Europea quiere aprovechar las iniciativas existentes, garantizar que puedan trabajar a través de las fronteras, consolidar la experiencia y abordar los desafíos creados por los nuevos paradigmas habilitados por blockchain (como la desintermediación, la confianza, la seguridad y la trazabilidad por diseño). El Observatorio y Foro de Blockchain de la UE jugará un papel activo para ayudar a Europa a aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece blockchain, crear experiencia y mostrar liderazgo en el campo. Recopilará información, monitoreará y analizará tendencias, abordará desafíos y explorará el potencial socioeconómico de Blockchains. Permitirá la cooperación transfronteriza en casos de uso práctico, reuniendo a los mejores expertos de Europa y promoviendo un foro abierto para tecnólogos de cadena de bloques, innovadores, ciudadanos, interesados ​​del sector, autoridades públicas, reguladores y supervisores, para discutir y desarrollar nuevas ideas para aprender, participar y contribuir de una manera abierta. ConsenSys, un jugador global ahora bien establecido en Europa, ha sido seleccionado como socio para apoyar el alcance del Observatorio en Europa tras un llamado a licitación lanzado el año pasado. Como actor importante en la comunidad de blockchain, ConsenSys aportará un fuerte compromiso con el desarrollo de blockchain, sólida experiencia y conexiones con el ecosistema blockchain global, y un enfoque emprendedor para involucrar a las partes interesadas y expertos en la UE y en todo el mundo. Trabajará en estrecha cooperación con los servicios de la Comisión para dirigir el Observatorio y el Foro de la UE, después de haber firmado el contrato el 29 de enero de 2018. Fondo La Comisión Europea quiere proporcionar más visibilidad a los actores de blockchain y construir sobre las iniciativas existentes, consolidar la experiencia y abordar los desafíos creados por los nuevos paradigmas habilitados por blockchain, como apoyar a la industria europea, mejorar los procesos de negocio y habilitar nuevos modelos de negocios. El Observatorio y Foro de Blockchain se creó como un proyecto piloto del Parlamento Europeo propuesto por el eurodiputado von Weizsacker y está destinado a apoyar el trabajo de la Comisión de FinTech. Fintech es una prioridad política de la Comisión Europea, ya que puede desempeñar y desempeñará un papel importante en el logro de los objetivos relacionados con el desarrollo del mercado único, la Unión Bancaria, la Unión de Mercados de Capital y los servicios financieros minoristas. Reconociendo la transformación intersectorial del sector, la Comisión estableció en noviembre de 2016 un Grupo de trabajo sobre tecnología financiera , que se basa en el objetivo de la Comisión de desarrollar una estrategia global sobre Fintech. La Comisión está trabajando actualmente en un Plan de Acción FinTech, que se presentará en la primavera. (leer más...)

Hoy traemos a este espacio el anuncio hecho por la Comisión Europea del lanzamiento del EU Blockchain Observatory and Forum, con el soporte del Parlamento Europeo. Arriba dejamos en Ingles y frances el video de la presentación. Entre otras cosas nos anuncian 340 millones de Euros hasta 2020 de inversión. Como nos explican en el comunicado de prensa: "Commission launched today the EU Blockchain Observatory and Forum with the support of the European Parliament, represented by Jakob von Weizsäcker responsible for the recent report on virtual currencies.The Blockchain Observatory and Forum will highlight key developments of the blockchain technology, promote European actors and reinforce European engagement with multiple stakeholders involved in blockchain activities.Aquí dejamos traducido el Comunicado de Prensa:Fuente: [ Comisión Europea ]