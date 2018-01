Will Mobile Devices Replace Computers. Infographic @NJIT

Uso móvil frente a escritorio

Hoy traemos a este espacio esta infografía de NJIT Online (New Jersey Institute of Technology) titulada Will Mobile Devices Replace Computers. y que nos presentan así:Por primera vez en la historia, los consumidores de EE. UU. Usan dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, más que PC para acceder a Internet. Esta es la razón principal por la cual cada vez más empresas crean aplicaciones y hacen que sus sitios web sean compatibles con dispositivos móviles para llegar a más consumidores. A medida que la tecnología móvil continúa evolucionando y hace que los dispositivos móviles sean un serio contendiente contra las computadoras personales, el futuro de la PC se vuelve cada vez más incierto.Se estima que el 68 por ciento de los consumidores estadounidenses posee teléfonos inteligentes, mientras que el 45 por ciento posee tabletas. Con los años, el número de consumidores que poseen dispositivos móviles y computadoras ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, solo el 65 por ciento de los consumidores adultos estadounidenses tenían teléfonos celulares en 2004, pero en 2015, la cifra había aumentado al 92 por ciento. Por otro lado, solo el 35 por ciento de los adultos estadounidenses poseía teléfonos inteligentes en 2011, pero desde entonces ha aumentado al 68 por ciento para 2015. Cuando se trata de computadoras personales, como computadoras portátiles y de escritorio, un 71 por ciento de adultos estadounidenses poseía un PC en 2014. En 2015, el número había aumentado en solo un 2 por ciento a un 73 por ciento. En 2010, solo el 3 por ciento de los adultos en el país poseía una tableta, pero el número aumentó al 45 por ciento.Un estudio reciente reveló que la propiedad de MP3 y computadoras ha disminuido entre los adultos más jóvenes desde 2010. El estudio, que involucró a adultos estadounidenses entre 18 y 29 años, reveló que la propiedad informática entre este grupo demográfico permaneció sin cambios en 2010 y 2011, en un 88 por ciento, pero aumentó en solo un 1 por ciento en 2012. Para 2015, el número de propietarios de computadoras dentro de este grupo de edad había descendido a solo el 78 por ciento. Por otro lado, el 75 por ciento de los adultos jóvenes en este grupo de edad poseía un reproductor de MP3 en 2010, pero el número había disminuido a solo un 51 por ciento en 2015. Durante el mismo período, la propiedad de la consola de videojuegos entre este grupo de edad se redujo del 62 por ciento en 2010 a 56 por ciento en 2015.El estudio también reveló que la propiedad de teléfonos celulares entre este grupo etario aumentó del 96 por ciento en 2010 al 98 por ciento en 2015. Por otro lado, la propiedad de teléfonos inteligentes aumentó de solo 52 por ciento en 2011 a 86 por ciento en 2015. Propiedad de lectores de tabletas y libros electrónicos , para el mismo grupo de edad, aumentó de solo 5 por ciento en 2010 a 50 por ciento y 18 por ciento respectivamente en 2015.El estudio reveló además que los blancos son más propensos a comprar una tableta que los hispanos y los afroamericanos. Sin embargo, la propiedad de la tableta entre los afroamericanos no es estadísticamente diferente de la propiedad de la tableta entre los blancos y los hispanos. Las tasas de propiedad para teléfonos inteligentes y tabletas continúan aumentando. Sin embargo, las tasas de propiedad de lectores de libros electrónicos, consolas de juegos, computadoras portátiles y computadoras de escritorio han disminuido o se han mantenido estables. Para los consumidores que viven en países en desarrollo, los teléfonos inteligentes son el dispositivo principal para acceder a Internet. (leer más...) Fuente: [ NJIT Online]