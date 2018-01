Transformar la educación. El reto de estar preparados para el cambio. @cristobalcobo Cristobal Cobo . Metamorfosis, muerte & ...

Un saludo a Don Cristóbal y próspero año , habrá que volver a tomar un refrigerio en Sevilla , o me invita usté a un viajito al Uruguay guay yo me voy, voy ... ;-) ...que sea pronto ... este video lo dejamos, como una especie de previo, para ponerlo en sintonía con otro que traeremos próximamente, que me ha impactado enormemente, y que me ha recordado a otro -la memoria no dejá de linkar, algunos creen que el clic lo inventó internet ...armas (almas) cándidas!!!!;-) - que se puso muy de moda en la crítica al sistema educativo miércoles, y al q hicimos referencias, entre otros lugares, el 3 de marzo de 2010 ¿ves a tu hijo ir feliz a la escuela? . La educación prohibida. Trailer ...o el domingo, 12 de agosto de 2012 La #educación PROHIBIDA. Estreno 13 Agosto ..los tres videos nos plantean la necesidad de transformar la educación como cuestión urgente, ...me preocupa mucho, los lugares, las personas y los cárteles, desde los que se plantean algunas cuestiones, pero en fin eso es harina de otro costal ...mientras tanto, aquí les dejamos algunos posteitos que hemos escrito en este blogcito sobre Don Cristóbal Cobo y su trabajo: