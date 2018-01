The skills that matter in the race between education and technology. Harry Anthony Patrinos @hpatrinos @wef

Hoy traemos a este espacio este texto titulado "The skills that matter in the race between education and technology. " de Harry Anthony Patrinos. Practice Manager, Education, World Bank Prepared for the 2016 Brookings Blum Roundtable .. y que se nos presenta así en twitterEducation Economist and Manager @WorldBank HuffPost: https://goo.gl/KhpNCy WEF: https://goo.gl/eo1gTi Washington DCFuente: [ slideshare vía brookings edu]