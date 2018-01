Por una política de la conciencia. Claudio Naranjo #CongresoFuturo2018 ... "Dar la educación que tenemos es darle mierda a todos" ... parábola revolucionaria o metáfora rebelde !? (I) #porpreguntáNOmas

CHORUS MYSTICUS Todo lo que ha ocurrido

es sólo una parábola.

Lo que es inalcanzable

se convierte en suceso.

Lo que es indescriptible

se ha realizado aquí.

Lo eterno-femenino.

nos permite avanzar.



#Goethe pic.twitter.com/dbXatTPI67 Todo lo que ha ocurridoes sólo una parábola.Lo que es inalcanzablese convierte en suceso.Lo que es indescriptiblese ha realizado aquí.Lo eterno-femenino.nos permite avanzar. #Fausto (III) #laEstacionZ December 24, 2017



La revolución de los principios mata a Dios en la forma de su representante. La revolución del s. XX mata lo que queda de Dios en los principios mismos y consagra el nihilismo histórico pic.twitter.com/uFboPvUtWl REBELIÓN Y REVOLUCIÓN.La revolución de los principios mata a Dios en la forma de su representante. La revolución del s. XX mata lo que queda de Dios en los principios mismos y consagra el nihilismo histórico #twittsofia AlbertCamus █▄【♥】▀▄▀ ▇☰ ☆✡EZLN۞✞ #laEstacionZ January 16, 2018

martes, 26 de diciembre de 2017

...

CLAUDIO NARANJO

Psiquiatra de la Universidad de Chile, PhD en Medicina y Psicólogo de la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Udine (Italia).

Referente mundial de la terapia Gestalt y la psicología transpersonal, escritor y profesor de renombre internacional. Considerado pionero en su trabajo como integrador de la psicoterapia y las tradiciones espirituales. Fue uno de los primeros investigadores de la etnobotánica y las plantas psicoactivas y uno de los tres sucesores de Fritz Perls (fundador de la Terapia Gestalt) en el Instituto Esalen

Posteriormente, desarrolló la Psicología de los Eneatipos (Eneagrama) y fundó el Instituto SAT (Buscadores de la Verdad [Seekers After Truth]), una escuela de integración psicoespiritual para el autoconocimiento.

Recientemente, ha sido creada en Barcelona la Fundación Claudio Naranjo.

Conferencia: Por una política de la conciencia





Así nos presentan en la post conferencia en la web del congreso, su resultado bajo el curioso título:



Claudio Naranjo: "Dar la educación que tenemos es darle mierda a todos" Con una audiencia diversa, el psiquiatra Claudio Naranjo volvió a encender el Congreso Futuro . Esta vez, el experto en terapia Gestalt se enfrentó solo al público con su charla magistral Por una política de la conciencia . Aunque su tema central estaba enfocado en el poder y los conflictos de la democracia inconsciente, Naranjo disparó contra el sistema educativo actual, el que considera la cuna de varios males de la sociedad. “ Todo puede ser tocado por los intereses del dinero, pero no sabemos cómo influye en el mundo. Yo tenía mucho aprecio por las decisiones de la Unesco que, en materia de Educación, decía que no basta con el aprender cosas, hay que aprender a vivir, aprender a hacer. Ahora ya no dicen esas cosas. Dicen que hay que tener educación inclusiva, entonces, dar la educación que tenemos es darle mierda a todos. Eso me parece que no viene de la Unesco, sino de más arriba. La palabra democracia sirve para vender cualquier cosa”, dijo al abrir su participación en el evento. Por más de media hora, el intelectual chileno cautivó a jóvenes y adultos, que siguieron sus palabras atentamente y hasta rieron con algunos de sus comentarios cuando pedía la proyección de sus diapositivas “Lo que tenemos no es una educación compensatoria para el embrutecimiento, sino una educación que embrutece a cualquiera. Se ofrece como un gran regalo con la educación obligatoria, pero es un regalo bastante podrido”, agregó.



Como Claudio Naranjo, yo termino, con una cancioncita poemita del jefe sioux Tom Waits: "Chocolate Jesus" megáfono activista ARTi-DI-vista en mano, en pleno mitin ... ay er chocolate de arriba y abajo, der mediterráneo norte y sur.... re-lig.IONES:





(leer más...) Claudio Naranjo ya había participado en el Congreso Futuro en 2017 , cuando fue parte de un conversatorio en torno a la educación del siglo XXI ...Como Claudio Naranjo, yo termino, con una cancioncita poemita del jefe sioux Tom Waits: "Chocolate Jesus" megáfono activista ARTi-DI-vista en mano, en pleno mitin ... ay er chocolate de arriba y abajo, der mediterráneo norte y sur.... re-lig.IONES: Martes 16 de enero – 10:25 – Teatro San GinésAsí nos presentan en la post conferencia en la web del congreso, su resultado bajo el curioso título:

Hoy traemos a este espacio el primer video de las conferencias que se estan desarrollando en el congreso futuro en Chile, del que dimos noticia el miércoles, 27 de diciembre de 2017 1+1 NO es 2 : 31 mentes pensando el futuro.Congreso Futuro @congresofuturo #congresofuturo2018 y elEn este caso es la del psiquiatra Claudio Naranjo ... lo que me ha recordado algunas cosillas de Goethe, Camus, Fernando González ... en fin pensé, entre otros menestERES, en el juego de la oca,... de la culpa a la culpa y tiro porque me toca culpa ... por originARIO , o por moERNO del avERNO ... curpable zoy:Fuente: [ ccongreso futuro]