Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018-2025 @unisevilla ... memoria sentimental de un niño rata der CalYFalto IndePenDiente de Zeviya la peste #laCunaDelPobreRío ... #nodePRO

pic.twitter.com/sDbbwSYLqK La añoranza del reposo y d la paz debe ser rechazada; coincide con la aceptación d la iniquidad. Quienes lloran pensando en las sociedades dichosas q encuentran en la historia, confiesan lo q desean: no el alivio d la miseria sino su silencio #twittsofia Albert Camus #laEstacionZ January 17, 2018









pic.twitter.com/VouJLJVQmH La Alameda de Hércules (1574), jardín público más antiguo de España y de Europa, servía en la época en la que nos sitúa #LaPeste como lugar de recreo, así como para encuentros de todo tipo. https://t.co/2MaSmbPDCe January 12, 2018





No pido mucho:

Poder hablar sin cambiar la voz

caminar sin muletas

hacer el amor sin que haya que pedir permiso

escribir en un papel sin rayas.

O bien si parece demasiado:

Escribir sin tener que cambiar la voz

caminar sin rayas

hablar sin que haya que pedir permiso

hacer el amor sin muletas.

O bien si parece demasiado:

hacer el amor sin cambiar la voz

escribir sin muletas

caminar sin que haya que pedir permiso

hablar sin rayas.

O bien si parece demasiado...

https://t.co/6kWBc5ZW3a pic.twitter.com/6jsMpQBG90 En #LaPeste podremos ver el desaparecido Castillo de San Jorge, fortificación medieval construida en el margen derecho del Guadalquivir que también fue usada como sede y prisión de la Inquisición Española. En la actualidad se ubica el @mercado_triana January 12, 2018

█▄【

】▀▄▀ ▇☰ ☆

EZLN۞✞

A la salida, en el mismo andén, Rieux chocó con el señor Othon, el juez de instrucción, que llevaba a su niño de la mano. El doctor le preguntó si se iba de viaje. El señor Othon, largo y negro, semejando en parte a lo que antes se llamaba un hombre de mundo, y en parte a un sepulturero, respondió con voz amable pero breve:- Espero a la señora Othon que ha ido a saludar a mi familia. La locomotora silbó.- Las ratas... -dijo el juez. Rieux hizo un movimiento en la dirección del tren, pero al fin se volvió hacia la salida.- Sí -respondió-, no es nada.Todo lo que recordaba de ese instante era un empleado de la estación que pasó llevando un cajón lleno de ratas muertas.Por la tarde de ese mismo día, al comienzo de la consulta, Rieux recibió a un joven que le había dicho que había venido ya por la mañana y que era periodista. Se llamaba Raymond Rambert. Pequeño, de hombros macizos, de expresión decidida y ojos claros e inteligentes, Rambert llevaba un traje tipo sport y parecía encontrarse a gusto en la vida. Fue derecho a su objeto. Estaba haciendo una información para un gran periódico de París sobre las condiciones de vida de los árabes y quería datos sobre su estado sanitario. Rieux le dijo que el estado no era bueno, Pero quiso saber, antes de ir más lejos, si el periodista podía decir la verdad.- Evidentemente -dijo el otro.Alber Camus. La PesteAyer terminamos de ver "La Peste" la serie de Movistar donde trabajan algunos de nuestros compañeros de facultad de la Universidad de Sevilla, amigos y conocidos, de aquí y acullá, incluso del instituto San Isidoro, y aledaños - entre ellos el centro de tortura de La Gavidia, .. y de uno de los más afamados colegios de España ... pero eso mejor para otro día- , en ese instituto tuve dos profesores de frances de cuyos nombres no quiero acordarme .. que diría er poeta, uno perteneciente al Partido Comunista español en la clandestinidad y el otro un escritor que fué posteriormente un pope de la derecha filosófica española...cosas de la variedá... ellos , ambos, de distintos modos, metieron la cultura francesa en mi cabeza ... que permanecerá por mucho tiempo acompañándome ... eso me recordó a una lectura, entre otras, que en aquellos momentos marcó mi adolescencia, ... La Peste de Albert Camus .. junto con El Extranjero, Calígula, El mito de Sísifo ... de un argelino francés peleao con Sartre La náusea , me la produjo ;-) -otro muchacho del PCF- ... que poco a poco fué representando, no con la misma fuerza de su irrupción como la peste en mi cabeza de Nietzsche, pero si con ese pozo meloso .... que va representando lentamente, con una luz tenue, pero persistente, unas ideas que van engarzando por muchos lados y en tiempos muy diferentes una red, una tela de araña pegajosa, en lo que hoy configura mi borrador garabateador de pensamiento.Curiosamente, en el colegio, con un profesor de historia que tuve que trabajaba en los 70 del movimiento de renovación pedagógica de la época, antes de que inventaran los moernos algunos términos pedagógicos mu moeenos, hice 3 trabajos que aún hoy ... en 7º y 8 º de EGB .. recuerdo... uno sobre la revolución rusa ... fruto de una enciclopedia sobre la CCCP que había en casa, ... otro sobre el conflicto árabe israelí ... el lao político ... ;-) ...y el último un trabajo sobre la epidemia de peste del siglo XVI donde murieron mas de 60.000 personas , algo así como el 60 % de la población , el lao local ... en el que se inspira la serie de Movistar + ... en el que investigué , lo que puede investigarse con 13 añicos, inocente ... niño rata ... !!! ;-), eso hizo que luego, a lo largo de mi vida, encontrara algunos textos antiguos como las leyes sobre la prostitución controlada de la época por el Cabildo y la iglesia de la sevilla de la época gracias a la web de la Universidad de Sevilla , o un texto de un clérigo de 1649 que habla sobre la peste .. es, como me dijeron varias personas a lo largo de mi vida en la escuela, las calles, las familias .... que yo era un aprendiz de tó y maeztro de ná .... de lo que me enorgullezco profundamente, mi trabajo y mis lecturas y vida me ha costao... como termina diciendo, algo así, el doctor en la serie "la peste no está en las ratas ... sino en la ignorancia " .. a lo que deberíamos añadir en los dogmas de fe... políticos, culturales, económicos, ideológicos, religiosos, ... impuestos por los cárteles de la mafia de cada época... el pensamiento único que se yergue como banda de ratones por todos los intersticios de nuestras "sociedades históricas". Cuando pienso en Universidad pienso en los compañeras de muchas facultades con los que estudié o trabajé, pero también en una institución que inevitablemente, después de habitarla en muy distintos contextos más de 31 años, ha conformado de un modo,.... como diríamos? ... persistente, obsesivo, cuasi hipnótico, -como las imágenes de Las pestes a las que hago referencia- algunas de las ramas de mi forma de pensar... la institución tiene 512 años ná menos ... la ciudad ya ni te cuento ... recuerdo, por ejemplo, cuando los estatutos azules, la última universidad en entrar en el lazo de la LRU del PSOE , el diseño aparenteDemente modernizador de la Universidad Española ... en su "lucha contra la caverna" ... como le llamaban ... , el encierro en La Rábida, el muro de ladrillo en el Rectorado, el recurso de Clavero, -ex ministro de UCD- , la huelga más larga de los funcionarios españoles, un mes y además siendo ilegal ya que aún a la familia -falange- del régimen del Psoe le daba mieito, el desbloqueo de los estatutos azules - en el que participe, fui Claustral, aunque no voté con la mayoría, la llegada del primer REctor Comunista, como titulara el ABC, un chico del círculo como diría Antonio Burgos, nacimos en el hospital de la Macarena aunque vivía en Bellavista, de dónde tambien era el apañero SISd'Oro ...demasiado joven para entender en su totalidad el alcance de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, ...veníamos del pensamiento único y fuimos a caer en el pensamiento único.... "El hombre rebelde" es otro de los títulos de Camus que descubrí tardíamente ... , muchas historias de vida que diría er poeta... !! .. pero que inevitablemente tiene un carácter ciudadano ... Sevilla ... una de las sustancias que conforman si o sí, cualquier modo de pensarnos, ya sea el pasado, el presente o el futuro ... si es que tal cosa pueda existir.. pero vayamos a lo que vamos...que el garabateo nos lleva por vericuetos de otro cariz ...El rector titula su introducción al plan "Avanzando juntos llegaremos lejos" ... y recordé también esa canción de Luis Pastor - al que tuve el placer de ver muy pequeño en primera fila en Hielotron Sevilla - un edificio que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1975.- y que fué derribado ... #cosasdeSevilla .. en mayo de 1977 - como puede verse en el ABC de Sevilla que dejamos a la derecha, con una curiosa noticia histórica que ayudaría mucho a otro zeviyano de pro de Bellavista "ISISd'Oro"-, cuando acababa de morir Francisco Franco dejando a su hijo putativo Juan Carlos al mando -porque en franquismo sociológico dixit, nos sigue desgobernando con sus familias políticas transmutadas como Dios en hostia, en partidocracia- , basada en un texto de Mario Benedetti ... con tu quiero y mi puedo vamos juntos compañero ... que ya utilizó el Sr. Rector en su presentación al cargo ante la Junta de Andalucia .... y al que hicimos referencia en este blog el jueves, 4 de febrero de 2016 Con tu puedo ... y mi quiero... Miguel Angel Castro toma posesión como rector de la Universidad de Sevilla @unisevilla , y detalla su hoja de ruta en el acto de Investidura. ... músicas que pueblan mi memoria sentimental de un chico de 10 años, que escuchaba en los centros de las cintas de cachitas de jierro y cromo, ... algunas cosas que ni sabían, realmente, que significaban ... aunque pronto lo descubríIncluso en las calles de la Sevilla turística de la época de los 70 ... entre Veneno y PAta Negra, a golpe de guitarra de apañeros de institutos como el Pino Montano, Bécquer, ... , Catalunya & las 3000 viviENDas... ratatatatatatatá ... ratitasssssssssss divinasssss ...Así que, dejemos el excurso sobre mi infancia sentimental y volvamos de la Zeviya ratatá a la de hoy, y así traemos a este espacio, el Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018-2025, que fué presentado el pasado día 15 de Enero, en el Pabellón de México, uno de los momentos más interesantes y felices que he pasado en esta casa ... gracias a dos Vicerrectores que confiaron en mi trabajo ...En el fondo como diría el poema del autor catalán Martí i Pol , cantado por Veneno en su disco de 1977 "Veneno" ... un hito de la Zeviya - y española - musical . que aquí dejamos con Luis Pastor dos de las referencias musicales de mi infancia, que será una canción bandera de un tiempo de apertura que duró muy poquito... "NO pido mucho" ... con el que cerramos este largo excurso ... sobre la zeviyanía de ...Así que a lo que íbamos, dejemos a un lado mi memoria sentimental de Sevilla, y su casuísTICa de un niño rata infestao der veneno que nos echan ... les deseamos salú desde y Zeviya CalYFlato IndePenDiente #laCunadelPobreRío .... y dando por último a todaos la enhorabuena por sus éxitos a uno y otro lao de la Sevilla de ayer, hoy y siempre ... aquí os dejamos el pdf del plan, que esperamos mejore con creces la institución #aleajactaEST #qasíZEA :Por último os dejo, también, el video de la presentación por parte del Rector, Vicerrectora y Responsable de Comunicación de la UniversidadFuente: [ slideshare vía Universidad de Sevilla]