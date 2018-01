lanuitdesidees 3e édition LA NUIT DES IDÉES. L’IMAGINATION AU POUVOIR .. en Sevilla 24 ENERO Las fábricas del mañana. CONVERSACIÓN con Edgar Morin

La Nuit des idées aura lieu le 25 janvier 2018. Autour du thème « L'imagination au pouvoir», elle réunira des intervenants de tous horizons – intellectuels, chercheurs, artistes – invités à débattre dans les lieux partenaires de la manifestation, sur les cinq continents : de Dakar à Los Angeles en passant par Bruxelles, Buenos Aires et Katmandou, Marseille et Paris… Tous les lieux de culture et de savoir sont invités à proposer leurs projets de Nuit des idées : libraires, associations, universités, ONG, écoles, centres d’art, laboratoires… Soumettez votre proposition ici et rejoignez la constellation de la Nuit des idées à travers le monde.



