Etude 2017: Les Sciences Participatives. Collaboration entre citoyens et scientifiques. @weblaligue ‏

Entonces, ¿estamos siendo testigos de una revolución real en la forma en que se produce el conocimiento científico o es solo una moda que finalmente durará por un tiempo relativamente corto? ¿Cuáles son los impactos reales de los programas científicos participativos en la producción de conocimiento científico y en la sociedad? ¿Los ciudadanos son realmente útiles? ¿Se puede respetar el rigor científico cuando se trabaja con ciudadanos que no son investigadores?



El propósito de este estudio es tratar de responder estas preguntas y hacer un balance de estas prácticas de crecimiento. Después de definir la ciencia participativa que vamos a diseñar en este documento y descrito una breve historia, se establecerá una visión general de los programas de ciencias de participación, tanto a nivel global y Bélgica. Luego discutiremos la diversidad de temas, enfoques y actores en estos programas. También se presentarán temas de ciencia participativa. Finalmente, se propondrá una guía de buenas prácticas para ser adoptada por los portadores de programas participativos. En esta última parte, se prestará especial atención a las posibilidades de escribir proyectos científicos participativos en las escuelas.



Autor del estudio: Sven Hanoteaux



Hoy traemos a este espacio este estudio de La Ligue ( La ligue de l'Enseignement et de l'Education permanente ) titulado "Etude 2017: Les Sciences Participatives / Collaboration entre citoyens et scientifiques" cuyo autor esque nos presentan así :En los últimos años, ha habido una verdadera explosión en la oferta hecha al público en general para participar en programas de investigación científica. Observaciones de los recuentos, censos o seguido de pájaros, mariposas o murciélagos, los programas de "ciencia participativa" se multiplican, se diversifican y su popularidad sigue creciendo, como lo demuestra el número cada vez mayor de participantes.