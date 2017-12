The potential of #MOOC for learning at scale in the Global South. Diana Laurillard @thinksitthrough y Eileen Kennedy @eileenkennedy01 ‏ @ResearchCGHE

DOCUMENTO DE TRABAJO 31

El aprendizaje en línea podría transformar el acceso global a la educación superior

Diana Laurillard y Eileen Kennedy



En un documento de trabajo del CGHE publicado hoy, la profesora Diana Laurillard y la doctora Eileen Kennedy del Instituto de Educación de UCL argumentan que el aprendizaje en línea podría ampliar significativamente el acceso a la educación superior, particularmente en lugares donde actualmente hay escasez.



El documento analiza Massive Open Online Courses (MOOCS), que están diseñados para enseñar a los estudiantes a gran escala. Los MOOC brindan el mecanismo para permitir el acceso al estudio a cualquier persona cuyas circunstancias dificulten o imposibiliten el aprendizaje tradicional cara a cara. En particular, tienen el potencial de extender una forma de educación superior al Sur Global, donde la demanda es alta y la oferta es limitada.



Los investigadores señalan que las universidades podrían beneficiarse de nuevas fuentes de ingresos al proporcionar un aprendizaje interactivo de alta calidad respaldado por roles profesionales de nueva creación. Sin embargo, advierten que existe el riesgo de que las universidades terminen proporcionando programas de baja calidad para las comunidades desfavorecidas, impartidas por una fuerza de trabajo eventual.



Además, si bien los MOOCS tienen el potencial de fortalecer la misión de bien público de la educación superior, la especulación de proveedores comerciales y privados podría resultar en un acceso reducido a cursos de alta calidad para quienes no tienen los medios para pagar.



El desafío de garantizar la calidad y la equidad, según los investigadores, es garantizar que el aprendizaje en línea ampliado sirva los intereses de quienes más lo necesitan. También es vital garantizar que los MOOC sean eficientes y sostenibles para las universidades, la facultad, el personal profesional y los proveedores de plataformas.



Los investigadores argumentan que el modelo más efectivo y sostenible puede ser un enfoque 'combinado', que incorpore soporte cara a cara con el contenido MOOC. Tal enfoque requeriría una investigación sobre cómo los participantes aprenden en un MOOC, y cómo el aprendizaje se puede mejorar a través del diseño.



Los investigadores concluyen que el aprendizaje en línea a escala tiene el potencial de transformar la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. La pregunta es cómo podemos asegurarnos de que esta transformación sea productiva y sostenible para el futuro de la educación superior para todos.

Diana Laurillard es co-investigadora de CGHE y profesora de aprendizaje con tecnologías digitales en el London Knowledge Lab, UCL Institute of Education. Su investigación incluye comunidades en línea a gran escala de diseñadores de docentes, y el uso de herramientas especializadas de diseño de cursos digitales para permitir a los docentes crear y compartir nuevas pedagogías para utilizar la tecnología de aprendizaje.



Eileen Kennedy es Asociada de Investigación Senior de CGHE y Asociada de Investigación Senior en el centro de RELIEF. Su investigación se centra en ampliar la práctica en aprendizaje en línea y semipresencial, lo que implica desarrollar herramientas de diseño de aprendizaje (con Diana Laurillard), crear comunidades docentes en línea (por ejemplo, a través de MOOC) e investigar la experiencia de aprender y enseñar en línea.

