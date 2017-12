RED Año XVI. Número 55 Diciembre 2017. Revista de Educación a Distancia Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento

R evista de E ducación a D istancia

Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento

Publicación en línea. Murcia (España). Año XVI. Número 55 . 22 de Diciembre de 201 7. Universidad de Murcia. Centro de Formación y Desarrollo Profesional .

SUMARIO

1.

Los NOOC para la formación en competencias digitales del docente universitario. Una experiencia piloto de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED).

Lourdes Pérez Sánchez

Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca (España)

María Jordano de la Torre

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid (España)

Ana María Martín-Cuadrado

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid (España)





Resumen

Este artículo describe la puesta en marcha de nueve cursos en formato NOOC (Nano Curso Masivo en Abierto) destinados a mejorar la formación del profesorado universitario en lo que se refiere a las competencias digitales dentro del área de la información, atendiendo a los tres elementos o sub-áreas que la forman: navegación, evaluación y almacenamiento, y a tres niveles de desempeño (básico, medio y avanzado). La referencia principal ha sido el documento Marco para el Desarrollo y el Conocimiento de la Competencia Digital en Europa (DigComp 2.0) elaborado por centro de investigación de la Comisión Europea (Ferrari, 2013).

Este estudio muestra los datos preliminares de esta primera edición que pretende servir de retroalimentación al resto de cursos posteriores que pudieran surgir, con el fin de mejorar lo ya existente.

Abstract

This article describes the launch of the first edition of nine NOOC (Nano Open Online Courses) aimed to improve the digital competence of university teachers in terms of Information literacy, considering three main elements or sub-areas: searching, evaluation and information retrieval, according three levels of proficiency: elementary, intermediate and advanced. The primary reference to built these courses has been the document “DigComp 2.0: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe” (Ferrari, 2013).

This study shows the preliminary results of the first edition of these NOOC have dropped a great source of valuable feedback to sharpen future versions of the same courses.









2.

Indicadores y control estadístico para el seguimiento y evaluación de preferencias de aprendizaje de estudiantes universitarios

Olga María Alegre de la Rosa

Universidad de La Laguna, La Laguna, España

Luis Miguel Villar Angulo

Universidad de Sevilla, Sevilla, España





Resumen

Introducción. Las universidades españolas adoptan indicadores de resultados como práctica destacada de renovación institucional. En este estudio se analizan indicadores de resultados universitarios (tasas de éxito, eficiencia, graduación, abandono y rendimiento de los estudiantes universitarios) de distintos campos del conocimiento, para contrastarlos con la opinión de las comisiones de calidad de los distintos centros universitarios. Método. Se utilizaron métodos mezclados: un análisis cuantitativo de las medias de los porcentajes obtenidos para los diferentes campos del conocimiento para los cinco indicadores de resultados y un análisis cualitativo mediante un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) con la opinión de las comisiones de calidad de las titulaciones en seis dimensiones de contenido: programa formativo, infraestructura y recursos, estudiantes, profesores, y elementos institucionales. Resultados. Ciencias de la Salud se muestra como la única rama del conocimiento que mejora en tasa de éxito en tres años, sin embargo Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura mejoran en eficiencia. La rama de Artes y Humanidades tiene el porcentaje de deserción más alto. Discusión. Encontramos similitudes con otros estudios en la dirección de la mejora en tasas de éxito en Ciencias de la Salud, que contrasta con las tasas de deserción de Ingeniería y Arquitectura, así como la baja tasa de finalización de estudios en el grado de Historia del Arte. Conclusiones. Se plantea una revisión longitudinal de la metodología docente de las asignaturas, la formación en docencia universitaria, el establecimiento de un plan de mejora para el aprendizaje mezclado y a distancia, y el rendimiento de los estudiantes.

Abstract

Introduction. Spanish universities adopt performance indicators as a prominent practice of institutional renewal. In this study, university performance indicators (students’ success rates, efficiency, graduation, dropout and attainment) of different fields of knowledge are analyzed to compare them with the opinion of the quality commissions of the different university centers. Methodology. Mixed methods were used: a quantitative analysis of percentage means of the different fields of knowledge for the five university performance indicators and a qualitative analysis by means of a SWOT (weaknesses, threats, strengths and opportunities) with the opinion of the quality commissions in six dimensions of content: training program, infrastructure and resources, students, teachers, and institutional elements. Results. Health Sciences are shown as the only branch of knowledge that improves the success rate in three years, however Social Sciences and Law and Engineering and Architecture improve efficiency. The Arts and Humanities branch has the highest dropout rate. Discussion. We find similarities with other studies in the success rates improvement in Health Sciences, which contrasts with the dropout rates of Engineering and Architecture, as well as the low rate of graduation in the History of Art degree. Conclusions. It is proposed a longitudinal review of the instructional methods, training in university teaching and a plan for improvement distance learning progress and enhancing performance of trainees.





Clases demostrativas interactivas para la formación de profesores en línea

Mario Humberto Ramírez Díaz

Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México (México)





Resumen

La formación de profesores de física es una necesidad creciente dado el bajo nivel mostrado por los estudiantes en diversos indicadores tales como PISA. Sin embargo, el que los profesores puedan asistir de manera presencial a las universidades es difícil dada su carga académica frente a grupo. Por lo anterior, la formación en línea se ha convertido en una opción viable que permite no solo la preparación de los profesores sino además el intercambio con colegas más allá de su medio y región. Una característica que ha tenido la educación en línea es la de “adaptar” metodologías propias de los programas presenciales en sus estrategias de aprendizaje. En este trabajo mostramos los resultados de adaptar las Clases Demostrativas Interactivas en la formación de profesores de física que cursan estudios de Doctorado en Física Educativa. Se encuentra que la metodología permite no solo un aprendizaje efectivo en los profesores, sino que además produce un efecto multiplicador al permitir a los propios profesores al reproducir esta misma metodología con sus propios estudiantes. Finalmente, se muestra cómo se mejora la comunicación de experiencias por parte de los profesores al tener intercambio a distancia con colegas de diversos países participantes en el ejercicio.

Abstract

Physics teachers training is a growing necessity because the low level shown by students in several indicators like PISA. However, that teachers could go in presential form to universities is not easy because their hard work in class. For this the online formation has become in a viable option that allow not only the teachers training but interchange with colleagues in other beyond of their own region. On the other hand, a characteristic that have been the online education in "adapting" methodologies from presential education in its own learning strategies. In this work we show the results of adapting of Interactive Demonstrative Lectures of Sokoloff to physics teachers training that are made doctoral courses in physics education. We found that the methodology allows not only an effective learning to teachers, also produce a multiplier effect when the teachers reproduce this methodology with their students. Finally, we show how is better the experiences communication between the teachers when they chat online with colleagues in several countries in this exercise.









Rendimiento académico en asignaturas de tratamiento de aguas: Comparación entre Ingeniería Química y Ciencias Ambientales





J.C. Leyva-Díaz.

Department of Civil Engineering, University of Granada, Granada, Spain

R. Álvarez-Arroyo

Department of Civil Engineering, University of Granada, Granada, Spain





Abstract





Resumen

Como resultado de las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de un sistema educativo basado en el aprendizaje más que en la enseñanza, este estudio surge con el objetivo de evaluar el rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje teórico y práctico en Grado en Ingeniería Química y Grado en Ciencias Ambientales. El estudio se llevó a cabo con 208 estudiantes en total y seleccionando dos prácticas comunes de laboratorio y clases teóricas en ambos grados. La investigación concluyó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes de ambos grados en todos los aspectos evaluados, incluyendo tanto el aprendizaje teórico como práctico. En este sentido, los estudiantes del Grado en Ingeniería Química mostraron una tasa de éxito que duplicaba la obtenida por los estudiantes del Grado en Ciencias Ambientales, con una mayor valoración en el rendimiento académico por parte de los estudiantes del Grado en Ingeniería Química. En general, los estudiantes obtuvieron mejores resultados en la evaluación de la práctica docente que en la teórica, lo que refuerza el concepto de EEES consistente en introducir una enseñanza más aplicada y enfocada en la obtención de competencias con futura aplicación en el mercado laboral.





5.

Tipologías para la Innovación tecnológica en Docentes de Educación Superior a partir de un análisis de conglomerados: un estudio exploratorio

María Luisa Arancibia Muñoz

Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Santiago, Chile

Ismael Valdivia Zamorano

Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Santiago, Chile

Sebastián Mauricio Araneda Riveros

Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Santiago, Chile

Julio Cabero-Almenara

Universidad de Sevilla, Sevilla, España





Resumen

E n el artículo se analizan las visiones que los docentes tienen respecto a las TIC, y el proceso formativo por el cual pasa para la incorporación de las TIC a su práctica profesional. Concretamente persigue “estudiar si existen diferentes tipologías de docentes respecto a la utilización de las TIC”, y para ello se lleva a cabo una investigación con 370 docentes de todas las carreras y sedes de la Institución de Educación Superior de Chile (INACAP). Para la investigación se construyó un instrumento de recogida de información, elaborado a partir del ECAR Study of Undergraduate Students and Technology y de las dimensiones “utilidad percibida” y “facilidad de utilización” del “Technological Acceptance Model” (TAM). El índice de fiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach y alcanzó un valor de 0,927. El análisis estadístico utilizado fue el multivariante de clústers. El resultado del estudio permite diferentes aportaciones, tanto a nivel conceptual, como pragmático e institucional, ya que permite perfilar la toma de decisiones tanto para la integración de las tecnologías, como para establecer planes de formación. Por lo que se refiere a la tipología del docente respecto a las TIC, se han encontrado cuatro grupos, dos con presencia fuerte (la mayoría temprana – 63%) y mediana presencia (adaptación temprana – 30%), y dos con una presencia débil (rezagados – 4% e innovadores – 3%). Los resultados también avalan los hallazgos encontrados por diferentes estudios. n el artículo se analizan las visiones que los docentes tienen respecto a las TIC, y el proceso formativo por el cual pasa para la incorporación de las TIC a su práctica profesional. Concretamente persigue “estudiar si existen diferentes tipologías de docentes respecto a la utilización de las TIC”, y para ello se lleva a cabo una investigación con 370 docentes de todas las carreras y sedes de la Institución de Educación Superior de Chile (INACAP). Para la investigación se construyó un instrumento de recogida de información, elaborado a partir del ECAR Study of Undergraduate Students and Technology y de las dimensiones “utilidad percibida” y “facilidad de utilización” del “Technological Acceptance Model” (TAM). El índice de fiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach y alcanzó un valor de 0,927. El análisis estadístico utilizado fue el multivariante de clústers. El resultado del estudio permite diferentes aportaciones, tanto a nivel conceptual, como pragmático e institucional, ya que permite perfilar la toma de decisiones tanto para la integración de las tecnologías, como para establecer planes de formación. Por lo que se refiere a la tipología del docente respecto a las TIC, se han encontrado cuatro grupos, dos con presencia fuerte (la mayoría temprana – 63%) y mediana presencia (adaptación temprana – 30%), y dos con una presencia débil (rezagados – 4% e innovadores – 3%). Los resultados también avalan los hallazgos encontrados por diferentes estudios.

Abstract

The article analyses the visions that teachers have regarding ICT, and the formative process through which they move to the incorporation of ICT in their professional practice. Specifically, it seeks to "investigate whether there are different typologies of teachers regarding the use of ICTs", and for this purpose a research is carried out with 398 teachers from all the careers and headquarters of the Institution of Higher Education of Chile (INACAP). For the research, an instrument for collecting information, based on the ECAR Study of Undergraduate Students and Technology and the "perceived utility" and "ease of use" dimensions of the Technological Acceptance Model (TAM), was constructed. The reliability index was obtained by Cronbach's alpha coefficient and reached a value of 0.927. The statistical analysis used was the multivariate clusters. The result of the study allows different contributions, at conceptual, pragmatic and institutional level, as it allows to shape, the decision making both for the acquisition of technologies and for establishing training plans. As regards teacher typology in relation to ICT, four groups were found, two with strong (most early - 63%) and medium presence (early adaptation - 30%), and two with a weak presence lagging - 4% and innovative - 3%). The results also support the findings found by different studies.





6.

Eleclips La didáctica de la lengua en entornos virtuales de aprendizaje: el caso concreto de la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera y la plataforma

Eva Álvarez Ramos

Universidad de Valladolid. Valladolid (España)





Resumen

La enseñanza de lenguas extranjeras o segundas lenguas en entornos virtuales de aprendizaje lleva adscritas una serie de características intrínsecas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una plataforma de enseñanza digital. En este trabajo pretendemos mostrar, teniendo presente una experiencia real, cuáles son los elementos claves necesarios para poner en marcha un ambiente virtual destinado a la enseñanza del español como lengua extranjera: la plataforma Eleclips.

Abstract

Teaching foreign languages or second languages in virtual learning environments has attached a series of intrinsic characteristics that must be considered when developing a digital teaching platform. This paper tries to show, through a real experience, what are the key elements necessary to set up a virtual environment for teaching Spanish as a foreign language: Eleclips platform.





7.

flipped-classroom en la formación del profesorado de ciencias sociales Evaluación del diseño e implementación de la metodologíaen la formación del profesorado de ciencias sociales

José Monteagudo Fernández

Universidad de Murcia. Murcia, España

Cosme Jesús Gómez Carrasco

Universidad de Murcia. Murcia, España

Pedro Miralles Martínez

Universidad de Murcia. Murcia, España





Resumen

El presente trabajo aborda una experiencia de aula sobre la evaluación del diseño e implementación de varias flipped-classroom como método didáctico con alumnado de educación superior. Como instrumento de recogida de datos se utilizó un cuestionario que se administró a tres de los grupos de la asignatura “Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales” de 3.º curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia. Los resultados indican que, a pesar de la escasa participación del alumnado, relatada por ellos mismos, los estudiantes valoran muy positivamente las sesiones de flipped-classroom desarrolladas, así como el propio método para conseguir aprendizajes más significativos. De esta forma concluimos que es necesario seguir implementando este método de enseñanza con los futuros docentes para conseguir así un profesorado mejor formado que lleve a las aulas de primaria estrategias activas de aprendizaje.

Abstract

This paper is about a classroom experience on the assessment of the design and implementation of several flipped-classrooms as didactic method with students of higher education. We used a questionnaire as instrument for the data collection, which was administered to three of the groups of the subject "Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales" of 3rd year of the Degree in Primary Education of the University of Murcia. The results indicate that, in spite of the low participation of students, related by themselves, the students value very positively the sessions of flipped-classroom developed, as well as the own method to obtain more significant learning. In this way, we conclude that it is necessary to continue to implement this teaching method with the future teachers to obtain a better-trained teaching staff that will take to the primary education classrooms active learning strategies.













8.

Tecnologías convergentes para la enseñanza: Realidad Aumentada, BYOD, Flipped Classroom

José Manuel Sánchez-García y Purificación Toledo-Morales

Universidad de Sevilla. Sevilla, España





Resumen

Conocer qué tecnologías surgirán en los próximos años interesa para de esta forma abordar los problemas que surgirán en las aulas educativas. La confluencia de tendencias como el Bring Your Own Devide (BYOD), Realidad Aumentada (RA) y Flipped Classroom (FC), darán lugar a cambios que es interesante investigar, saber de antemano si se puede producir esta convergencia y qué valor puede tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello es conveniente abordar los retos que supone esta integración, qué legislación regula el acceso de dispositivos electrónicos en clase, ya sea para su utilización en educación superior, como en bachillerato, educación secundaria, primaria e infantil. Interesa conocer cuáles son los retos que plantea el acceso a estos dispositivos en los centros por parte de profesorado y alumnado. Así como qué materiales son para ello más adecuados en aspectos referidos a dispositivos de hardware y la elaboración de contenidos por parte de profesores y empresas del ámbito de la educación. En aspectos relativos al uso de dispositivos y contenidos, la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles en los que se incorporen contenidos de este tipo y las ventajas, desventajas y riesgos que supone su utilización en los mismos.

Abstract

Knowing that technology will emerge in the next years we are interested to deal with problems that arise in this way in our classrooms. The confluence of trends such as the Bring Your Own Devide (BYOD) and Augmented Reality (AR), will give place to change that is interesting to know and investigate, knowing in advance if this convergence may occur, and that value can have in our classrooms is the end of this paper. Thus is convenient to approach the challenges posed by this integration that legislation regulates access of electronic device to classrooms, either for your use in universities, as in high school, that and education formative stages, child education and primary. Which are the challenges in how much access to these devices by centers, teachers and students. Those materials are so more appropriate aspects referring to hardware devices such as in terms of the management and processing of contents by teachers and companies of the field of education. In the relative use of devices and content aspects, the improvement of the quality of education in the different educational levels in implanted them content of this type, and about the advantages, disadvantages and risks involved in their use in them.







Ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje: Análisis de la literatura 9.Ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje: Análisis de la literatura

Claudia Islas Torres y María del Rocío Carranza Alcántar

Universidad de Guadalajara. Guadalajara, México





Resumen

A partir de que los medios digitales pueden considerarse como entes con identidad y vida propia que cambian en función de cómo se consumen y distribuyen los contenidos, se conciben como ecosistemas con sentido de evolución, muerte u obsolescencia; así, estos medios se hacen presentes en los procesos de aprendizaje, por lo que el objetivo de éste escrito es contribuir al estado del conocimiento sobre los ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje de los individuos, desde una postura analítica. El método para desarrollar dicho trabajo fue documental en sus fases heurística y hermenéutica, el criterio de selección basado en artículos científicos escritos en su mayoría en español. Los descriptores para la búsqueda fueron: ecosistemas digitales, aprendizaje y ecosistemas así como sociedad del conocimiento. Lo encontrado indica que la investigación en este ámbito aún es insuficiente, en su mayoría la literatura hallada habla de lo que debieran ser, cómo constituirse o las características de los ecosistemas asociados al aprendizaje, sin embargo, carecen de sustento empírico, de datos cuantitativos o cualitativos que comprueben lo alejado o cercano que está el discurso de la realidad que se vive tras la ubicuidad de las TIC y su presencia en los contextos formativos.





Abstract

Since the digital media can be considered as objects with identity and life of their own that change depending on how the contents are consumed and distributed, those are conceived as ecosystems with a sense of evolution, death or obsolescence; thus, these means are present in the learning processes, so the purpose of this writing is to contribute to the state of knowledge about digital ecosystems and their manifestation in the learning of individuals, from an analytical standpoint. The method to develop this work was a documentary in its heuristic and hermeneutic phases, the criterion of selection based on scientific articles written mostly in Spanish. The descriptors for the search were: digital ecosystems, learning, and ecosystems as well as a knowledge society. This finding indicates that research in this area is still insufficient, most of the literature found speaks of what those should be, how to constitute themselves or the characteristics of the ecosystems associated with learning, however, lack empirical support, quantitative or qualitative data that prove how far or near the discourse of the reality that is lived after the ubiquity of the ICT and its presence in the formative contexts.





10.

performancevirtual educativa Estrategias de enseñanza en los entornos mediados: resultados de la experiencia de lavirtual educativa

Alejandro Ignacio Rodríguez Simon

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

Susana Regina López

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Quilmes, Argentina





Resumen

Se presenta aquí una experiencia de enseñanza y de aprendizaje que llamamos performance virtual basada en la teatralización de roles educativos desarrollada a través de encuentros sincrónicos en línea entre estudiantes, moderados por el equipo docente. Las performances educativas se relacionaron con contenidos sobre roles docentes y estereotipos en educación, donde parte del contenido programático de las asignaturas sirvió de fundamento para la búsqueda de las explicaciones asociadas al desarrollo técnico de las performances. La experiencia se desarrolló en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en dos carreras de posgrado que se imparten a través de entornos mediados, y vinculadas a temas afines a la comunicación, a la educación y a la tecnología educativa. En este trabajo damos cuenta de los resultados de la experiencia de la performance virtual educativa en ambas universidades, a partir del análisis de datos recogidos a lo largo de las etapas de su puesta en marcha, que permiten caracterizarla como experiencia sincrónica innovadora en la enseñanza en los entornos virtuales.

Abstract

In this article, we present a teaching and learning experience that we call virtual performance based on the theatricalisation of educational roles developed through online synchronous meetings between students, moderated by the teaching team. The educational performances were related to content on teaching roles and stereotypes in education, where part of the programmatic content of the subjects served as a basis for the search for explanations associated with the technical development of the performances. The experience was developed in the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) and the Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), in two postgraduate courses that are taught through virtual environments, and related to communication, to Education and to educational technology. This paper presents the results of the development of this virtual educational performance experience in both universities, from the analysis of data that was collected throughout the stages of its implementation, which allows to characterize it as an innovative synchronous experience in teaching in virtual environments.