Les possibilitats del machine learning, big data i blockchain en la docència universitària. Francesc Balagué @fbalague @akoranga @CSUC_info

ABSTRACT

Una de les tendències en entorns educatius que està creixent més és l’aplicació del Big Data, el Machine Learning, i la tecnologia Blockchain. Es tracta de diferents tecnologies que permeten per una banda, aprofitar la immensa quantitat de dades que es generen en els processos d’aprenentatge, per extreure’n conclusions i introduir millores al procés, personalitzar itineraris, etc.

I per altra banda, generar estructures d’aprenentatge descentralitzades o sistemes de certificació basats en la tecnologia blockchain, per exemple.

Si bé són tecnologies que no han nascut pròpiament en entorns educatius i que ja s’utilitzen en banca, comerços o transports, entre d’altres, l’objectiu final d’aplicar-les en entorns educatius hauria de ser sempre la millora de l’experiència d’aprenentatge, personalitzant-la i fent-la el més significativa possible per l’alumne, així com oferint el millor entorn educatiu possible per a desenvolupar-la.

"Data are to this century what oil was to the last one: a driver of growth and change"

L’article proposa una introducció a aquesta àrea, amb una definició de conceptes i presentació de casos i exemples de sectors molt diversos (des de la medicina, els esports, la moda o l’entreteniment), per després entrar més concretament a l’entorn educatiu i les seves possibilitats d’ús. Concretament destacant els següents punts:

Millorar els resultats dels estudiants

Crear programes massius personalitzats

Millorar l’experiència d’usuari en temps real

Reduir l’abandonament

Equips d’alt rendiment d’aprenentatge

Avaluació