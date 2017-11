Today, @EUErasmusPlus #erasmusplus marks the end of their 30th anniversary celebrations.... Erasmus+ Programme Annual Report 2015 #EPlusBDay #EPlusFuture @openEduEU

What has #ErasmusPlus achieved in the last 30 years? Learn more @ https://t.co/GCfIhVGSLt



Horacio, Odas, III, 27, 73-76.

"[...] El europeo no puede vivir a no ser que se embarque en una empresa unificadora (...) Sólo la determinación de construir un gran grupo de personas del continente daría nueva vida a los pulsos de Europa. Se empezaría a creer en ella de nuevo. [...]"



José Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, 1929.



Friedrich Nietzsche



León Trotsky

"The roads gleam towards you The oceans beckon towards you A beauty beyond the lapping waves..."





Today, @EUErasmusPlus marks the end of their 30th anniversary celebrations.... hoy estamos de celebración , el más eficaz programa de la unión europea para crear nación ... diríamos mejor, el único... que nació hace 30 para compartir estudiantes a lo largo y ancho de la posible europa unida ... está de celebración .... se fué el Reino Unido , una gran pérdida , puede existir una Europa Unida continental? ... puede existir al menos, una Europa Mediterránea unida ? .... sea como sea, o creamos una europa unida o seremos absorbidos por los imperios emergentes y los presentes ... dixit BRICS & USA ... #esloqhay. #lahistoriaNosLosCondenaráo...Por último, os dejamos, para la reflexión fuera de la dirigencia putrefacta europea, que se ha hecho puro cártel mafioso sin pensamiento, que come de los impuestos de sus ciudadanos ... muy lejos de los pueblos que la pueblan .... valga la reBUGznanCIA ... el Erasmus+ Programme Annual Report 2015... en fin .. o terminará siendo #delPANZERalEURO ... una reedición geoestratégica de la 1ª y 2 guerra mundial ?#porpreguntáNOmassalú ... y desgobierno !!!fuimos reino de sevilla cristiano, Al Andalus islámico, Adriano del imperio romano, sefardis en la diáspora judía, y hasta anarquistas y ácratas CNTistas, incluso falangistas de la centuria andaluza , habitantes de la Atlántida,... cartagineses , visigodos , austrias, ... ... incluso quizá nos haya invadío sin darnos cuenta los marcianos dejando colonia en el valle del guadalquivir ... y parte del imperio austrohúngaro ...como dijera er poeta ...solo las gentes que habitan los pueblos tienen la palabra, si la demandan, exigen ... aunque veremos que veremos, si es que lo vemos ... mientras el mundo gira a lugares ignotos que cambiaran la GEa conocida como nunca antes...los inermes funcionarios kafkianos ... andan sustrayendo las posibilidades de crecimiento sano y humano ...Ah! este posteito está dedicao a mi primera cena de acción de gracias, una celebración que nunca tuve el gusto de disfrutar ... nos invitaron 2 hermanas americanas , y a la cena aparte de nosotros una pareja de zeviyanitos de no pro, tambien asistieron 2 muchachas alemanas de Erasmus una estudiaba derecho y la otra medicina ... en fin, disfruté mucho el compartir culturas, comidas, y tiempos ... y tambien el hecho de dar gracias por lo que la tierra y los pueblos del mundo podrían aportarse los unos a los otros ...gracias a todas chicas de nuevo por tan agradable velada ... espero sigan visitando Sevilla #laCunadelPobreRío ......