The Power of Smart Contracts on the Blockchain #Infographic @visualcap

PRESENTAMOS CONTRATOS INTELIGENTES



En particular, un habilitador emocionante de la tecnología blockchain es el concepto de "contratos inteligentes" autoejecutables.



La infografía de hoy proviene de

Los contratos inteligentes van a cambiar todo, desde la industria legal a la columna vertebral del mercado de valores . Así es como funcionan estos contratos autoejecutables.

LA ANATOMÍA DE UN CONTRATO INTELIGENTE



Los contratos inteligentes le ayudan a intercambiar dinero, propiedades, acciones o cualquier cosa de valor de una manera transparente, sin conflictos, mientras evita los servicios de un intermediario. Construido sobre Blockchain, un contrato inteligente es usualmente:

Lógica pre-escrita en forma de código de computadora

Almacenado y replicado en el blockchain

Ejecutado y ejecutado por la red de computadoras que ejecuta el blockchain

Puede dar como resultado actualizaciones de cuentas en el libro mayor (es decir, pago por un contrato ejecutado)



Usando la plataforma Ethereum, los contratos inteligentes pueden programarse usando lógica básica. En el nivel más básico, pueden:

Realizar cálculos (es decir, calcular el interés)

Almacenar información (es decir, registros de membresía)

Enviar transacciones a otras cuentas (es decir, pago por un bien o servicio)



Pero lo más importante, es importante saber que los contratos inteligentes son autónomos. No están controlados por nadie, sino que se autoejecutan basándose en un conjunto de instrucciones que dos partes han acordado (es decir, el código).

BENEFICIOS DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES



Los contratos inteligentes son atractivos por una variedad de razones:

Autonomía: no hay necesidad de depender de terceros, lo que podría ser parcial o no tener sus intereses en el corazón.

Confianza: sus documentos están encriptados en un libro de contabilidad compartido, y todas las partes pueden tener acceso a ellos.

Redundancia: los documentos se duplican muchas veces en la cadena de bloques y nunca se pueden "perder".

Seguridad: los documentos están encriptados, lo que los hace casi impenetrables por los hackers.

Velocidad: estos contratos se auto-ejecutan automáticamente, ahorrándole un tiempo precioso.

Ahorro: los contratos inteligentes le ahorran dinero al eliminar al intermediario.

Precisión: los contratos inteligentes ejecutan el código exacto proporcionado, asegurando cero errores.

Transparencia: para organizaciones como los gobiernos, podrían agregar otro nivel de transparencia a las negociaciones.



Hoy traemos a este espacio esta infografía titulada: "The Power of Smart Contracts on the Blockchain" de Visual Capitalist., que nos presentan así:El mundo está despertando a las impresionantes capacidades de la cadena de bloques.Como una tecnología fundamental sobre la cual las cosas se pueden "construir en la parte superior", las aplicaciones potenciales de la cadena de bloques van más allá de los pagos o las criptomonedas. De hecho, la cadena de bloques podría revolucionar la forma en que interactuamos con la propiedad intelectual, los mercados de capital, los seguros, la salud, el gobierno y muchos otros sectores.