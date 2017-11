INFANCIAS ROBADAS Informe mundial sobre la infancia 2017. #EndChildMarriage! #MyBigDay Save The Children @save_children

LOS 10 PAÍSES CON LAS TASAS MÁS ALTAS DE HOMICIDIO INFANTIL

ESTÁN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1) Honduras 2) Venezuela 3) El Salvador 4) Colombia 5) Brasil 6) Guatemala 7) Trinidad y Tobago ... #EndChildMarriage! #MyBigDay pic.twitter.com/Anp99eOwC1 — eraser juⒶnjo * ✘ ★ (@eraser) November 12, 2017

Hoy traemos a este espacio INFANCIAS ROBADAS Informe mundial sobre la infancia 2017. Save The Children @save_children, que nos presentan así;Para al menos 700 millones de niños y niñas entodo el mundo -y quizás cientos de millones más- lainfancia ha terminado demasiado pronto. Las razonesprincipales incluyen la mala salud, los conflictos,la violencia extrema, el matrimonio tempranoy el embarazo prematuro, la exclusión de la educacióny el trabajo infantil.Tomados en conjunto, estos factores han creadouna crisis global para la infancia de enormes proporciones.Durante casi un siglo, Save the Children ha luchadopara salvar a niños y niñas de la pobreza y ladiscriminación. Este nuevo informe - el primero deuna serie anual- examina con rigor los hechos queroban la infancia a niños y niñas. Estos factores queponen fin a la infancia son un asalto al futuro delos niños. (leer más...) Fuente: [slideshare vía save the children ]