HUB Ventures de SingularityU; un programa para jóvenes emprendedores en Sevilla. @hubventures @singularityu @SU_Sevilla

¿Por qué un HUB Ventures en Sevilla?

Las universidades están llenas de talento y ganas de emprender y son muchas las personas a las que les gustaría dar una vuelta a su carrera profesional. En Sevilla, sin ir más allá, son muchísimos los jóvenes (y no tan jóvenes) con ganas de probar suerte en el apasionante, pero agotador, mundo del emprendimiento.Para ello necesitas una buena idea, que exista un mercado en el que pueda encajar, capital y un equipo dispuesto a dejarse el pellejo por la ilusión de ver nacer y crecer una startup desde cero.En concreto, el sector de la movilidad (sector al que irán dirigidas las ideas de negocio y las startups resultantes del programa), es un sector que vive un momento inigualable. Durante más de 100 años el transporte, y en concreto el vehículo particular apenas ha sufrido variaciones en cuanto a concepto y estructura básica.Sin embargo, el aumento de la contaminación en las grandes ciudades, las nuevas tecnologías y el auge de la economía colaborativa, entre otros, ha permitido el desarrollo y el surgimiento de nuevas formas de movilidad que eran impensables hasta hace apenas unos años.En este contexto HUB Ventures nace como un programa que busca crear equipos compactos y multidisciplinares quienes, con el apoyo del promotor SingularityU Sevilla Chapter y la organización del HUB de Movilidad Conectada , desarrollarán startups de movilidad para contribuir al cambio hacia una movilidad más sostenible y eficiente.Este programa supone una excelente oportunidad para aquellos dispuestos a emprender pero que no cuentan, o bien con la idea, o bien con el equipo o el presupuesto necesario para ello.¿En qué consiste el programa?HUB Ventures es un venture builder, que busca generar en cada edición entre 5 y 10 equipos formados tras un riguroso proceso de selección. Una vez formados los equipos, a cada uno se le entregará una idea de negocio alineada con las necesidades del sector y que, incluso, puede provenir de partners a través de procesos de innovación abierta.La Fase 1 del programa, con el call de perfiles e ideas acaba de comenzar, y estará abierto durante todo noviembre. A continuación, entre diciembre y febrero, se realizará el proceso de selección y la formación de equipos. La formación de equipos compactos y multidisciplinares junto a ideas que provienen del sector es un tándem muy potente que aporta garantías de supervivencia a las startups generadas durante el programa.Una vez formados y con la idea de negocio asignada, los equipos trabajarán durante cuatro meses en Sevilla en un programa de incubación del HUB de Movilidad Conectada, que finaliza con un ‘demo day’ con inversores.