FarmBot. open source backyard robot for a fully automated garden. #FarmBot #opensource

Hoy traemos a este espacio este proyecto "FarmBot. open source backyard robot for a fully automated garden." , FarmBot , máquina agrícola de precisión de código abierto de la humanidad que traducido de urgencia vía google traductor se nos presenta así:En el patio delantero de la casa de San Luis Obispo de Rory Aronson (que comparte con 9 compañeros de habitación), un robot está atendiendo su jardín, sembrando, regando, desherbando y probando el suelo, mientras lo controla desde su teléfono o computadora. FarmBot es lo que él llama "máquina agrícola de precisión de código abierto de la humanidad".Como estudiante en Cal Poly San Luis Obispo, se inspiró en una conferencia de invitado en su clase de agricultura orgánica, "cuando un agricultor tradicional vino a hablar sobre la tecnología de tractores que usa en su granja y lo miré y dije ' Espera un minuto, puedo hacerlo mejor ', explica Aronson. "Lo primero que pensé cuando pensé en la idea fue: 'Oh, esto probablemente exista, déjame ir a buscar' y busqué en internet. En realidad, me sorprendió que ya no existiera un equipo de cultivo de tipo CNC, así que dije: bueno, supongo que depende de mí ".Durante el verano después de la graduación, Aronson escribió un libro blanco para delinear sus ideas y en cuestión de días recibió la atención de "desarrolladores de software, entusiastas del código abierto, especialistas en ag, ingenieros mecánicos y más". Después de varios años de iteraciones y una campaña de crowdfunding que ha recaudado más de un millón de dólares, el equipo de FarmBot (Rory y programadores de todo el mundo) lanzará el FarmBot Genesis a principios de 2017.Utilizando un Arduino y Raspberry Pi, los FarmBots son "impresoras 3D gigantes, pero en lugar de extrusionar plástico, sus herramientas son inyectores de semillas, boquillas de riego, sensores y más". Si desea imprimir el suyo, las especificaciones son todas gratuitas y están abiertas fuente, pero si prefiere comprar un kit con todo incluido, le costará $ 2900, un número que Aronson dice que bajará con el tiempo. Él lo ve como una inversión a largo plazo. "Debido a que está basado en software, en todas las funciones, mejorará con el tiempo, incluso si usted compró un kit hoy, el hardware no cambiará, pero el software le permitirá hacer más y más cosas con el tiempo"."Mi visión a largo plazo para FarmBot es que es un electrodoméstico", explica Aronson. "Al igual que todos tienen un refrigerador, una lavadora y un secador, quizás también tengas un FarmBot y lo hagas en el patio trasero, y es como una utilidad que utilizas. Enciendes el agua de tu grifo y sale agua, sales a tu patio trasero y hay comida que crecieron para ti ". (leer más...) Fuente: [varias]