Video TRANSHUMANISME #1 @padreblog ...Teilhard de Chardin, cristiandad & #transhumanism

The universe as we know it is a joint product of the observer and the observed.

"Yo me explico". Un sumario de mi perspectiva fenomenològica del Mundo. Punto de Partida y Clave de Todo El Sistema."Propagándose a contracorrientes a través de la Entropía, existe una deriva cósmica de la Materia hacia estados de ordenamiento cada vez más complicados (y en dirección —o en el seno— de un "tercer infinito", el Infinito de Complejidad, tan real como lo Infinito o lo Inmenso). Y la conciencia se presenta experimentalmente como el efecto, o propiedad específica, de esa Complejidad llevada a unos valores extremos."Si se aplica a la historia del Mundo esa ley de recurrencia (denominada "de complejidad-consciencia"), se ve cómo se concretan una serie ascendente de puntos críticos y de desarrollos singulares que son los siguientes:1.° Punto crítico de vitalización.En alguna parte, al nivel de las Proteínas, se produce una emergencia inicial de la Conciencia en el seno de lo Previvo (por lo menos, según nuestra experiencia). Y gracias al mecanismo concomitante de "reproducción", la subida de la Complejidad se acelera sobre la tierra por vía filética (génesis de las especies o especiación).A partir de ese estadio (y en el caso de los seres vivos superiores), resulta posible "medir" la marcha de la Complejidad orgánica mediante los progresos de la cerebración. Gracias a este artificio, se destaca, en el seno de la biosfera, un eje privilegiado de Complejidad-Consciencia: el de los Primates.2.° Punto crítico de reflexión (o de Hominización).A consecuencia de alguna mutación cerebral "hominizante" producida en los Antropoides hacia finales del Terciario, la Reflexión psíquica —no sólo saber, sino saber que se sabe—• irrumpe en el Mundo y abre Un campo enteramente nuevo a la Evolución. En el Hombre, bajo la¡s apariencias de una simple "familia" zoológica nueva, lo que de hecho comienza en una segunda especie de vida (la Noosfera).3.° Desarrollo de la Co-reflexión (y subida de un ultrahumano).Aplicado el gran fenómeno de la Socialización humana, el criterio de Complejidad-Consciencia aporta las indicaciones decisivas. Por una parte, en la sociedad humana, un irresistible e irreversible ordenamiento técnico-cultural, de dimensiones noosféricas, progresa de modo manifiesto. Y, por otra parte, por un efecto de co-reflexión, el espíritu humano no deja de elevarse colectivamente (gracias a las ligazones tejidas por la técnica) hacia la percepción de dimensiones nuevas: organicidad evolutiva y estructura corpuscular del Universo, por ejemplo. El Binomio "organización-interiorización" vuelve a aparecer aquí de modo evidente. Lo cual significa que, ante nuestros ojos, el proceso fundamental de Cosmogénesís continúa como antes (o incluso se reanuda con mayor impulso).TEilhard de Chardin. Nueva York, 14 de enero de 1954.Hoy traemos a este espacio , este video expositivo del blog Padre Blog a propósito del Transhumanismo, desde la visión de padres cristianos franceses.... lo que me hizo recordar a los jansenistas , jesuitas y otras facciones históricas dentro de la iglesia y su percepción de la realidad y el mundo. Entre ellas esa especie de fenomenología que algunos problemillas le trajo con la curia a Teilhard de Chardin del que hemos dejado un fragmento al inicio del post ... pero a lo que vamos, aquí la info sobre Padreblog, cuyo subtítulo es Conectado a lo esencial.. y que tiene una presencia en la red y sus redes sociales.Pour Padreblog, l'abbé de Chaillé détaille les enjeux et les défis posés par le transhumanisme. Voici la 1ère vidéo d'une série de plusieurs épisodes sur ce thème d'actualité.Pour mieux comprendre le sujet, l’abbé de Chaillé a également pris le temps de nous présenter une bibliographie. Por último algunas ideas más sobre Transhumanismo y Teilhard de Chardin:Fuente: [ Padre Blog] LOs autores del blog son