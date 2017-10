TRANSHUMANISME #2 @padreblog ...El mito del punto omega, de Chardin & transhumanism

Death is acceptable only if it represents the physically necessary passage toward a union, the condition of a metamorphosis.

Teilhard de Chardin

"Considerada en su totalidad zoológica, la Humanidad ofrece el espectáculo único dé un phylum, que se sintetiza orgánico psí- quicamente sobre sí mismo. Verdaderamente, constituye una "corpusculización" y una "centración" (o centraje) sobre sí misma de la Noosfera as a whole.



4.° Probabilidad de un punto crítico de Ultra-reflexión hacia adelante.

Si se la extrapola hacia el futuro, la convergencia técnicosocio-mental de la Humanidad sobre sí misma impone la previsión de un paroxismo de Co-reflexión, a determinada distancia concreta delante de nosotros en el Tiempo: paroxismo que no puede definirse mejor (ni de otro modo) sino como un punto crítico de Ultra-Reflexión. No podríamos naturalmente imaginar ni describir dicho fenómeno (que implica aparentemente una evasión del Espacio y del Tiempo). Sin embargo, algunas condiciones energéticas precisas, que ha de cumplir el acontecimiento previsto (activación creciente, en el hombre, al aproximarse el hecho del "gusto por la evolución" y del "deseo de vivir"), nos obligan a pensar que coincide con un acceso definitivo a lo irreversible (puesto que la perspectiva de una Muerte total detendría en seco, por desánimo, la marcha de la Hominización). Este término superior de la Co-reflexión (es decir, de hecho de la ttnanimización) humana es el que he denominado "Punto Omega": foco cósmico personalizante de unificación y de unión.





5.° Verosimilitud de una reacción (o "reflexión") de Omega sobre lo Humano en trance de Co-reflexión (Revelación y Fenómeno cristiano).





Cuanto más se reflexiona sobre la necesidad de un Omega para apoyar y animar la continuación de la Evolución hominizada, más se advierten dos cosas: La primera es que un Omega puramente conjeturado (puramente "calculado") sería muy débil para alimentar en el corazón del Hombre una pasión suficiente para hacerle que se hominice hasta el fin. Y la segunda es que si Omega existe realmente, resulta difí- cil concebir que su supremo "Ego" no se deje sentir directamente como tal, de algún modo, a todos los "Ego" incoactivos (es decir, a todos los elementos reflexivos) del Universo. "









Hoy traemos a este espacio , como continuación del post del sábado, 14 de octubre de 2017 Video TRANSHUMANISME #1 @padreblog ...Teilhard de Chardin, cristiandad & #transhumanism , la segunda parte del blog Padre Blog a propósito del Transhumanismo, desde la visión de padres cristianos franceses.... Además hoy traemos tambien un artículo a propósito de Teilhard de Chardin y su pensamiento ... de Ignacio Darnaude titulado "EL MITO DEL PUNTO OMEGA DEL PADRE TEILHARD DE CHARDIN Notas a una hipótesis." (leer más...) Fuente: [ Youtube & Slideshare ]