«El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres.»





«En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer; todo niño que nace es un dios que se hace

.»

Simone de Beauvoir

hombre"La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio."Pablo de Tarso, Primera epístola a Timoteo.Santander X ? ... No, no se escandalicen,aún, no estamos ante la llegada del porno a la Universidad ... !!! ... sino del emprendimiento. .Hoy traemos a este espacio , la siguiente noticia “Santander X” 40 universidades y Banco Santander crean la mayor plataforma del mundo para emprendimiento universitario,l un poco presuntuoso el titular, hay universidades y think-thank a dia de hoy mucho más potentes en resultados, que no es preciso nombrar ... pero bueno , esperemos a ver en que se transforma la propuesta ... !!!El Banco Santander anunció el 17 de Octubre el lanzamiento de Santander X, una iniciativa que nace con vocación de convertirse en el mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo. Y que nos presentan así:Santander X ofrecerá una red de colaboración en la que universidades y emprendedores de todo el mundo podrán colaborar, compartir ideas y conocimientos, e incluso atraer inversión. Permitirá a las universidades compartir mejores prácticas, monitorizar sus programas de emprendimiento y medir su impacto.La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, lanzó hoy la iniciativa en Ciudad de México, en un acto que contó con la asistencia de rectores de 50 universidades de varios países y emprendedores mexicanos, así como del presidente ejecutivo de Santander México, Héctor Grisi.Ana Botín dijo: “Santander X aspira a ser el punto de conexión de todos los emprendedores. Será el mayor ecosistema global de emprendimiento universitario. Abrirá puertas al talento para construir un mundo mejor para todos”.La plataforma se ha desarrollado inicialmente en asociación con 40 universidades de siete países: Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal y Uruguay. El objetivo es aumentar el número de universidades adheridas al programa hasta las 50 en los próximos tres meses y llegar finalmente a más de 1.000 instituciones.En los próximos cuatro años Santander destinará 50 millones de euros en apoyo a programas de emprendimiento en las universidades. A finales de 2017 habrá 900 proyectos conectados a Santander X.