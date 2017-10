Is Reality Real? The Simulation Argument. Hans Moravec #AI #robotics

HOy traemos a este espacio un video titulado "Is Reality Real? The Simulation Argument", en una serie que iniciamos para tratar , la hipótesis de Hans MoraveEn la década de 1990, el futurista y investigador de AI Hans Moravec sugirió que nuestro Universo podría ser una simulación Asumiendo que las inteligencias artificiales ahora tienen un poder de procesamiento realmente abrumador, deberían ser capaces de reconstruir la sociedad humana en cada detalle rastreando los eventos atómicos hacia atrás en el tiempo. "Les costará muy poco preservarnos de esta manera", señala. "De hecho, podrán recrear un modelo de toda nuestra civilización, con todo y todos los que están en él, hasta el nivel atómico, simulando nuestros átomos con maquinaria que es enormemente subatómica. Además, "dice con diversión", podrán usar la compresión de datos para eliminar las cosas redundantes que no son importantes ". (leer más...) Fuente: [youtube ]