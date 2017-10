«+HUMANS El futur de la nostra espècie» @CeCeCeBe #transhumanism

Cíborgs, superhumans i clons. Evolució o extinció? Què vol dir ser humà avui? Com serà l’ésser humà d’aquí a cent anys? El potencial tecnològic avança a tota velocitat, hem de continuar modificant el nostre cos, la nostra ment i la nostra vida quotidiana, o hi ha uns límits que no podem superar? La mostra explora els possibles camins de futur de la nostra espècie tenint en compte especialment les tecnologies emergents i el nostre context cultural i ètic.