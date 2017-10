Évaluer les Compétences Transversales. Guide #AEFA agenda européen éducation et formation des adultes

Face à l’évolution des marchés du travail, la Commission européenne et les Etats membres

soutiennent des initiatives visant à assurer la maîtrise des compétences pour tous. Cette

volonté partagée a été soulignée par l’adoption le 10 juin 2016 d’une nouvelle stratégie en

matière de compétences pour l’Europe (1). Cette stratégie doit permettre à chacun d’acquérir,

dès le plus jeune âge, un large éventail de compétences, et de tirer le meilleur parti du capital

humain, afin de favoriser l’employabilité, la compétitivité et la croissance en Europe. A

ce titre, les compétences transversales sont un élément clé de la recommandation sur la

« garantie pour les compétences »(2).



Depuis 2012, l’agence coordonne le plan national d’actions AEFA : l’agenda européen

renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes (AEFA).

A l’issue d’une phase exploratoire en 2013, réunissant différents acteurs de la formation

professionnelle et de l’éducation des adultes en France, trois groupes de travail ont été mis

en place pour expérimenter les thèmes suivants, en lien avec la réforme de la formation

professionnelle :

Les conditions pour la réussite de l’entrée en alternance

L’accompagnement des adultes les plus éloignés de l’emploi et la lutte contre l’illettrisme

L’évaluation des compétences transversales en contexte professionnel

L'agence ERASMUS+ France / Education Formation assure, pour la France, la promotion etla gestion de projets européens de coopération et de mobilité, pour l'enseignement supérieuret scolaire, la formation professionnelle et l'éducation des adultes. L'agence assure aussi unrôle d'impulsion et de réflexion stratégique auprès des autorités nationales et européennessur ces thématiques.