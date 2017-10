Conoces educlips ? @Educlips2017 Concurso de Video estudiantes Universidad.

Lucha contra el desempleo. Ganadoras de la primera edición del concurso Educlips. Próximamente en "La aventura del saber"

Normativa y basesBASES DEL CONCURSO EDUCLIPSParticipantes- Los participantes del Concurso Educlips deben ser estudiantes universitarios del ámbito español y estar inscritos en algún curso o programa académico a partir del 2017.- El participante que se registre y suba el vídeo será la persona responsable ante el Concurso Educlips.- Todos los vídeos deben cumplir con la normativa legal especificada durante el proceso de registro. Asimismo, el equipo de dirección podrá solicitar en cualquier momento del concurso algún documento de acreditación si no estuviese claro.- El participante debe indicar en los créditos la autoría musical o si esta es libre de Derechos de Autor (ver apartado Derechos de Autor).- El participante debe subir el vídeo previamente a algún canal de YouTube y posteriormente registrarlo en la página del Concurso Educlips en la pestaña "Concurso". No se recibirán trabajos por otras vías.- No podrán participar miembros de la familia directa (hermanos, hijos, nietos) del Jurado Profesional del Concurso Educlips.- Un mismo participante puede registrar dos vídeos como máximo.- La participación en Educlips es totalmente gratuita.- Para cualquier consulta se dispone del siguiente contacto: información@educlips.esTema- El contenido del vídeo debe versar sobre la siguiente temática: IGUALDAD Y CIBERBULLYING.- No se admitirán vídeos con contenidos que muestren violencia, vulgaridad, lenguaje difamatorio u otro contenido considerado inapropiado por los organizadores de Educlips.- No se aceptarán vídeos que incluyan publicidad, logotipos, ni recomendaciones para seguir webs, blogs, etc.- Enfoque: debe ser un vídeo susceptible de ser utilizado en una clase como recurso educativo.- En el aspecto técnico debe contar con un mínimo de calidad tanto en la imagen como en el sonido, que permita que el contenido sea comprensible.- Los vídeos pueden ser producidos en cualquier estilo y género: ficción, documental, animación, reportaje, vídeo musical, etc.- Se valorará la capacidad de innovación en el tratamiento audiovisual de los vídeos.- Los vídeos deben estar realizados en idioma español o subtitulados al español.- La duración máxima no debe exceder de 5 minutos, incluyendo títulos y créditos.- Los vídeos deben haber sido producidos a partir de enero de 2017.PlazoÚnica Convocatoria. Plazo de inscripción hasta el 20 de noviembre de 2017.