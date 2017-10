Blockchain in Education from @aisantos Andreia Inamorato dos Santos @EU_ScienceHub

Como continuación del posteito del viernes, 29 de septiembre de 2017, titulado Self-Sovereign Identitites and Relying on Third Party Data. Blockchain in Education #BCinEd2017 , continuamos aportando información sobre el encuentro que tuvo lugar en Groningen el 5 de Septiembre de 2017 bajo la rúbrica " Blockchain in Education ". En este caso toca la slideshare en la que nos hacen, Andrea Inamorato dos Santo la Presentation of the upcoming European Commission's JRC report on blockchain in education focusing on digital accreditation of learning.Que anda en Sevilla, cosas de la vía , mi barrio ...Andreia Inamorato dos SantosSevilla Area, Spain, SpainScientific Officer at the European Commissionwww.andreiainamorato.comResearcher in the field of e-learning, with particular focus on open educational resources and open education.Evento del que, sin duda, continuaremos hablandoFuente: [ slideshare]