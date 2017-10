Augmented Reality in Education. #Infographic @NJIT . #AR #VR #education

Aumentada frente a realidad virtual

La realidad aumentada se refiere a la integración / superposición de contenido digital en el entorno de un usuario. El contenido digital se procesa y presenta en tiempo real para que sea tan indistinguible del entorno real como sea posible. Aunque AR se hizo muy conocido en la última década, Thomas Caudell, un investigador de Boeing, usó el término por primera vez hace más de dos décadas, mientras explicaba cómo las pantallas montadas en la cabeza usadas por electricistas ensamblando complejos sistemas de cableado en el momento trabajado . Sin embargo, varios años después de la introducción de la tecnología AR por parte de Boeing para otros sectores empresariales, adoptó y comercializó la tecnología. De hecho, la NFL abrió las compuertas de comercialización en 1998 cuando comenzó a usar la tecnología AR para mostrar la línea de "primer down" durante los partidos de fútbol televisado. Desde entonces, La tecnología AR se ha empleado en innumerables aplicaciones comerciales, tales como pantallas heads-up montadas en parabrisas de automóviles y anteojos que pueden proyectar contenido digital en el campo de visión de un usuario. AR también ha encontrado aplicaciones en industrias como sanidad, energía (petróleo y gas), turismo, mercadeo, bienes raíces y seguridad pública.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la realidad virtual, AR no oculta el campo de visión del usuario porque simplemente superpone el contenido digital sobre el entorno. Un buen ejemplo es Hololens de Microsoft, que puede superponer contenido digital complejo alrededor de su entorno. Como tal, AR ofrece más flexibilidad y libertad de movimiento en comparación con la realidad virtual. Se espera que el mercado AR crezca a $ 659.98 millones para 2018. Por otro lado, VR sumerge al usuario en un mundo virtual que está completamente aislado del entorno. Este aspecto hace de la realidad virtual la tecnología adecuada para brindar experiencias realmente inmersivas. En 2018, el mercado de realidad virtual tendrá un valor de $ 407.51 millones con el casco Oculus de Facebook, el claro líder de la industria.

Aprovechando la tecnología AR en las escuelas primarias y secundarias

La realidad aumentada tiene el potencial de revolucionar el aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias más que cualquier otra tecnología que haya hecho en el pasado reciente. La tecnología tiene un gran atractivo en masa con encuestas que muestran que los consumidores valoran los productos de AR un 33% más que las ofertas que no son de AR. Con esto en mente, la tecnología AR se ha introducido en las aulas donde se utiliza de diversas maneras para mejorar las experiencias de aprendizaje. En primer lugar, Popar Toys es una aplicación móvil que consiste en una colección de libros interactivos sobre la vida marina, animales incluyendo dinosaurios y planetas. Esto se suma a los mapas interactivos del mundo, el sistema solar, las tablas de anatomía humana e incluso a los presidentes estadounidenses.

Otra herramienta que los educadores pueden usar en las aulas es Daqri, que es una plataforma de desarrollo AR completamente desarrollada que puede usar para desarrollar proyectos que se adapten a sus necesidades de tutoría. Otra herramienta AR que puedes utilizar en el aula es Chromville, que puedes utilizar para enseñar conceptos de arte como el coloreado. Los desarrolladores de esta aplicación también se han centrado en la narración de cuentos y las partes del cuerpo humano. Finalmente, Two Guys y Some iPads son oradores principales muy respetados que reparten anécdotas sobre maneras en que los educadores pueden aprovechar el poder de la tecnología AR dentro del aula.

El impacto de AR en las aulas

Dado que AR es una tecnología relativamente nueva que todavía está evolucionando, los investigadores no han tenido tiempo suficiente para estudiar su impacto en la enseñanza. Sin embargo, varios estudios publicados en los últimos cuatro años han demostrado que mejora el aprendizaje y las interacciones en el aula, ayuda a los estudiantes a mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje, mejora la colaboración y motiva a los estudiantes a mejorar. Actualmente, AR se utiliza principalmente en instituciones de aprendizaje terciario, incluidas universidades y universidades, donde se está convirtiendo rápidamente en un pilar en los cursos de ciencias, artes y humanidades. Sorprendentemente, la educación, la agricultura, así como los cursos de salud y bienestar, que deberían ser líderes en la adopción de la tecnología AR, se están quedando atrás de los cursos mencionados anteriormente.

Sin embargo, se espera que esto cambie en el futuro cercano debido a los esfuerzos de programas tales como la Formación en Educación Vocacional (VET), que están explorando formas innovadoras de integrar la tecnología AR en las aulas. A diferencia de las tecnologías actuales, AR hace que sea fácil para los maestros explicar el contenido educativo de maneras interesantes y emocionantes al tiempo que proporciona a los estudiantes información útil al mismo tiempo. La realidad aumentada también permite a los estudiantes realizar experimentos de laboratorio de manera segura (sin preocuparse por cuestiones como derrames químicos accidentales).

La popularidad del juego AR Pokemon Go también ha inspirado a los educadores a desarrollar contenido educativo innovador. Después de su lanzamiento el 6 de julio, Pokemon Go se convirtió rápidamente en un éxito viral acumulando cerca de 15 millones de descargas y $ 1.6 millones en ingresos durante su primera semana. La popularidad resultante fue suficiente para mantenerlo en la parte superior de App Store de Apple durante semanas. Si los educadores pueden replicar esa viralidad dentro de las aulas, mejorarían significativamente los resultados de la enseñanza, incluida la alfabetización visual, la resolución de problemas, el aprendizaje social y la comunicación.

A pesar de estos beneficios, los investigadores han descubierto que los estudiantes expuestos a la tecnología AR tienden a tener dificultades para mantener el contenido digital superpuesto. Además, dichos estudiantes también son propensos a prestar demasiada atención a la información virtual. Finalmente, algunos educadores y estudiantes piensan que AR es una tecnología intrusiva.

Aplicaciones emergentes de tecnología AR

Los estudiantes usan una aplicación de AR llamada Aurasma para grabarse definiendo ciertas palabras. Otros estudiantes pueden usar la misma aplicación para escuchar definiciones y pronunciaciones de diferentes palabras. Los estudiantes con discapacidad auditiva pueden usar aplicaciones AR para mejorar su vocabulario. La realidad aumentada también se ha utilizado para desarrollar anuarios innovadores, preparar reseñas de libros, mejorar la seguridad en los laboratorios y mejorar el contenido de la tarea.

Conclusión

La realidad aumentada ha madurado dentro de unos años en una tecnología que puede revolucionar las experiencias de aprendizaje y las interacciones profesor-alumno dentro de las aulas. A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada ofrece una flexibilidad incomparable porque no oscurece el campo de visión de los usuarios. Los innovadores productos AR lanzados o mostrados al público en los últimos años incluyen Google Glass y Microsoft Hololens. (leer más...)

La realidad aumentada se ha convertido en un campo con posibilidades ilimitadas. Tiene gran promesa para mejorar los sistemas educativos en todo el mundo. En los últimos 2 o 3 años, la realidad aumentada (AR) se ha convertido en una tecnología que revoluciona numerosos sectores, y lo que es más importante, la educación. Para obtener más información, consulte la infografía que se encuentra a continuación creada por el programa Maestría en línea en ciencias de la computación del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey .Hoy traemos a este espacio esta infografía del New Jersey Institute of Technology, que se presenta de la siguiente manera, en una traducción de urgencia vía google traductor, que iremos puliendo...Fuente: [ new jersey institute of ]