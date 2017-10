8º Simposio Internacional en Educación y Comunicación (SIMEDUC). Brasil 18-20 OCT

Licenciada em Ciências da Biblioteca pela Universidade Nacional de Assunção, Doutor em DOCUMENTAÇÃO, da Universidade Carlos III de Madri. Professor-Pesquisador da Faculdade Politécnica da Universidade Nacional de Assunção. Ela é Pesquisadora, Nível I Categoria de PRONII, CONACYT. Ele tem numerosos artigos publicados em revistas, nacionais e internacionais de reconhecido prestígio no setor de Ciências da Informação e Ciências Sociais. Além disso, ele participou de inúmeras conferências internacionais com apresentações e comunicações da área. Ele também dirigiu inúmeras teses de pós-graduação, que apoiam sua carreira acadêmica e profissional.

oi Coordenadora do Programa Nacional de Incentivos para Investigadores (PRONII) do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CONACYT, (2011). Foi Diretora da Revista Científica Internacional de Pesquisa em Ciências Sociais (RIICS), publicada pela Universidade Autónoma de Assunção, 2011-2016.

É professora do Departamento de Gestão da Faculdade Politécnica e da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional de Assunção.oi Coordenadora do Programa Nacional de Incentivos para Investigadores (PRONII) do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CONACYT, (2011). Foi Diretora da Revista Científica Internacional de Pesquisa em Ciências Sociais (RIICS), publicada pela Universidade Autónoma de Assunção, 2011-2016.

É professor regular da Direção Geral de Pós-Graduação Acadêmica, sob a reitoria da Universidade Nacional de Asunción e FUCEUNE, Universidade Nacional do Oriente, para a área de Metodologia de Pesquisa Científica.

Atualmente, ele é responsável por: Coordenador do Programa de Pós-Graduação e Grupo de Pesquisa em Ciências da Informação (GICI) na Faculdade Politécnica e Representante do Pessoal Docente antes da Assembléia Universitária da Universidade Nacional de Assunção.