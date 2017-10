1DxED Un desafío por la educación .. vamos a diseñar la Revolución educativa #30NOV Perú ... re █▄【♥】▀▄▀ ▇☰tion

La rebelión humaniza al hombre, liberándole d sus ataduras a los mitos; la revolución, en cambio, sustituye un mito x otro #twittsofia Camus pic.twitter.com/6WeCfJy6w0 December 4, 2016

Lo que me recordó a mi amiga peruana Mariana ... a la que le mando un fuerte abrazo desde aquí, y también me acordé de la revolución francesa y de les cahiers de doleances ... ah! y como no , algunos garabateos apuntes twitteros de los que tanto nos gustan,... de lo que opinaba de las revoluciones er poeta amigo Camus & Orwell, and others ... y con este post los animamos con fervor a compartir los resultados del encuentro ...

Hoy traemos a este espacio #1DxED Un desafío por la educación ...... Un encuentro de innovadores entusiastas de la educación para codiseñar juntos soluciones que ayuden a crear la educación que todos queremos ver.