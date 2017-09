LearnInnov The learning experience. 2017 Diciembre @ILDIconseil Paris

LMS & plateforme MOOC/SPOC

Outils auteur & CMS (Content Management System)

Réalité virtuelle/augmentée & Serious Game

Mobile learning

Contenu sur étagère & Dispositif pédagogique complet

Blended-Learning (présentiel numérique, classe virtuelle

Méthode pédagogique

Jeu pédagogique

Approche innovante

Dans les locaux de Bpifrance / 6-8 Bd Haussmann Paris 8ème16 pitchs de solutions innovantes pour couvrir tous les thèmes de l’innovation en formation :Des présentations courtes, rythmées, qui vont droit à l’essentiel, le tout dans une ambiance décontractée et conviviale.Les échanges et discussions sont prolongés avec les intervenants lors du déjeuner, des rendez-vous programmés et lors du cocktail de clôture.